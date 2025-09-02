🎾 Carlos Alcaraz regresa a semifinales del US Open con autoridad

CONTUNDENCIA. El español Carlos Alcaraz mostró una versión sólida y estratégica, sin enfrentar ningún punto de quiebre en todo el partido. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

Dos años después de su última aparición en semifinales en el Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz volvió a brillar en el Arthur Ashe Stadium al derrotar con contundencia al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4, en un duelo que duró una hora y 56 minutos.

Con esta victoria, Alcaraz, actual número 2 del ranking ATP, se convierte en el único jugador masculino que ha llegado a esta instancia sin perder un solo set en el torneo. Además, supera por primera vez en su carrera la barrera de los 10,000 puntos ATP, alcanzando un total virtual de 10,340 unidades, acercándose al liderato que ostenta Jannik Sinner desde hace 65 semanas.

UN SAQUE IMPENETRABLE Y DOMINIO ABSOLUTO

El murciano mostró una versión sólida y estratégica, sin enfrentar ningún punto de quiebre en todo el partido. Su servicio fue clave: 84 % de efectividad con el primer saque y 73 % con el segundo, lo que le permitió desplegar su arsenal técnico, incluyendo voleas espectaculares y cambios de ritmo que desestabilizaron a Lehecka.

El español quebró el saque del checo en el primer juego de los dos primeros sets, obligándolo a remar desde atrás. En el tercer parcial, Lehecka resistió hasta el 4-4, pero Alcaraz aprovechó una bola de ‘break’ para colocarse 5-4 y cerrar el partido con un juego en blanco.

CAMINO PERFECTO Y RÉCORDS EN ASCENSO

En su camino a semifinales, Alcaraz ha vencido a Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiri Lehecka, todos sin ceder sets. Su récord en 2025 es impresionante: 59 victorias y solo 6 derrotas, con un balance de 22-2 en torneos Grand Slam.

Además, ha conquistado seis títulos esta temporada, incluyendo Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati y Queen’s, y ha llegado a la final en los últimos siete torneos que ha disputado, consolidándose como el jugador más dominante del circuito.

EL NÚMERO UNO, EN LA MIRA

En semifinales, Alcaraz se enfrentará al ganador del duelo entre Taylor Fritz (número 4 del mundo) y el legendario Novak Djokovic, quien busca su 25º título de Grand Slam. El español reconoció que el número uno está en su mente, pero intenta no obsesionarse: “Si me concentro demasiado en el puesto número uno, me pondré presión. Prefiero disfrutar y seguir mis objetivos en la cancha”, declaró.

Con su rendimiento actual, Alcaraz solo necesita igualar el resultado de Sinner en Nueva York para recuperar el liderato del ranking ATP. La batalla por la cima del tenis mundial está más viva que nunca.