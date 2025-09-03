Nombran a Colton Herta como piloto de pruebas de Cadillac

Nuevo miembro en Cadillac. Colton Herta que procede de la IndyCar estuvo muy cerca de firmar por AlphaTauri en 2023. (Foto especial)

El equipo Cadillac de F1 nombró al estadounidense Colton Herta, hasta ahora piloto de IndyCar del equipo Andretti Global, como su piloto de pruebas.

Herta, cuyo equipo de IndyCar, Andretti, es propiedad del grupo TWG Motorsport —el accionista mayoritario de la nueva escudería de F1—, complementará a los pilotos titulares Valtteri Bottas y Sergio Pérez, mientras el equipo estadounidense se prepara para su debut en la categoría reina en 2026.

“Estoy increíblemente emocionado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de pruebas”, dijo Herta. “Esta es una oportunidad soñada, algo por lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Ser parte del ingreso de Cadillac F1 en un momento tan decisivo es algo que no podía dejar pasar”.

“Mi sueño siempre ha sido competir en Fórmula 1, y veo este paso como un gran avance hacia ese objetivo. Por ahora, mi enfoque está en darlo todo por Cadillac F1, ayudando a construir un equipo competitivo”.

Herta finalizó séptimo en la temporada de la IndyCar que finalizó el pasado fin de semana y acumula nueve victorias en la categoría. Sin embargo, como parte de sus nuevas responsabilidades con Cadillac, el piloto de 25 años abandonará su carrera en IndyCar para centrarse en alcanzar sus aspiraciones en la Fórmula 1.

Aunque el anuncio de Cadillac no incluyó detalles sobre el programa deportivo de Herta para 2026, los rumores han crecido en torno a la posibilidad de que dispute la Fórmula 2 el próximo año como parte de su preparación para F1.

Cadillac sí insinuó que “la temporada 2026 marcará el regreso de Herta a las competencias europeas” y afirmó que “los anuncios sobre el programa de carreras de Herta para 2026 se darán a conocer a su debido tiempo”.

Herta estuvo muy cerca de firmar por AlphaTauri -actual Racing Bulls- en 2023, pero las negociaciones se estancaron debido a que el estadounidense no contaba con los puntos suficientes en la superlicencia de la FIA. Actualmente, sigue en la misma situación y necesitaría sumar seis puntos adicionales durante la temporada 2026 para alcanzar el umbral de 40 puntos que le permitiría competir en F1.

Al hablar sobre la incorporación de Herta, el jefe del equipo, Graeme Lowdon, expresó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Colton Herta como piloto de pruebas. Colton es un piloto excepcionalmente talentoso, con velocidad probada, gran habilidad en carrera y una madurez muy superior a la que corresponde a su edad. Su experiencia en el automovilismo estadounidense de más alto nivel, como parte de la familia TWG Motorsport, lo convierte en la elección ideal para este rol. Aportará una visión valiosa y renovadora, así como energía, a nuestro equipo mientras seguimos construyendo de cara al futuro.

“Tener a un piloto estadounidense en un equipo estadounidense de Fórmula 1 es un momento sumamente significativo, no solo para nuestro equipo, sino también para el automovilismo estadounidense en general. Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al equipo Cadillac de Fórmula 1, y estamos orgullosos de que lleve la bandera estadounidense con nosotros en el escenario mundial”.