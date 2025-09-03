PITCHEO. Piratas de Campeche toman ventaja en la Serie de Campeonato ante Diablos. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

En una noche de alta tensión en el Estadio Nelson Barrera, los Piratas de Campeche se impusieron 5-2 a los Diablos Rojos del México en 10 entradas, gracias a un home run de Christian Ibarra con dos compañeros en base, tomando así ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Este fue el primer juego de final en Campeche en 21 años, y no decepcionó: un duelo parejo que se mantuvo empatado hasta el octavo inning y se definió en extrainnings. Los Diablos tomaron la delantera con un cuadrangular de Julián Ornelas en la segunda entrada, pero los locales empataron en el quinto gracias a un error defensivo y se adelantaron en el séptimo con jonrón de Francisco Peña.

DIABLOS EMPATA, PERO IBARRA SENTENCIA EN EL DÉCIMO

La novena capitalina logró igualar el marcador en el octavo episodio con una jugada de sacrificio que permitió a José Pirela anotar tras embasarse por golpe, avanzar con toque de Juan Carlos Gamboa y aprovechar un wild pitch para llegar a tercera. El empate llegó con elevado de Carlos Sepúlveda, quien ha sido clave en la postemporada.

Sin embargo, los Diablos dejaron casa llena en el noveno inning, y en el décimo, Ibarra conectó un tablazo de cuatro esquinas que desató la euforia en las gradas y selló el triunfo para los filibusteros. El resultado pone a Campeche a dos victorias de avanzar a la Serie del Rey, instancia que no disputan desde 2004.

UNA SERIE HISTÓRICA EN LA TEMPORADA DEL CENTENARIO

La temporada 2025 marca el centenario de la Liga Mexicana de Béisbol, y los playoffs han sido una celebración de historia y emoción. Los Diablos Rojos, campeones defensores, llegaron a esta serie tras barrer a Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, acumulando 16 victorias consecutivas en postemporada antes de caer ante Campeche.

Por su parte, los Piratas han vivido una campaña de ensueño: remontaron dos veces en la Serie de Zona ante Guerreros de Oaxaca, ganando los últimos dos partidos como visitantes. Este es su primer regreso a playoffs desde 2016 y su primera serie ganada desde 2004.

LO QUE VIENE: JUEGO 4 Y POSIBLES DEFINICIONES

El Juego 4 se disputará este miércoles 4 de septiembre nuevamente en el Estadio Nelson Barrera, con Efraín Contreras como abridor por los Diablos.

En caso de ser necesario, los juegos 6 y 7 se jugarán en la Ciudad de México el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, respectivamente.

La serie se juega a ganar 4 de 7 partidos, y el ganador avanzará a la Serie del Rey, donde enfrentará al campeón de la Zona Norte, que se definirá entre Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey.