Copa Sinquefield 2025 (2)

SÓLIDO El Gran Maestro Wesley So.

El Gran Maestro Wesley So se alzó con la victoria en la Copa Sinquefield 2025, marcando su segundo triunfo en este prestigioso torneo que ya había conquistado en 2016. Mientras que todas las partidas clásicas terminaron en tablas en la última ronda, So logró una victoria decisiva contra el GM Nodirbek Abdusattorov, lo que le permitió avanzar a un desempate relámpago junto a los GMs Fabiano Caruana y Praggnanandhaa Rameshbabu. En el desempate, venció a Praggnanandhaa y logró entablar contra Caruana, asegurándose así el codiciado título y un jugoso premio

SO NO LOGRÓ CLASIFICARSE

A pesar de su triunfo en el torneo, So no logró clasificarse para las Finales del Grand Chess Tour por apenas medio punto en la clasificación general. Los cuatro jugadores que avanzaron a las finales son los GMs Maxime Vachier-Lagrave, Fabiano Caruana, Levon Aronian y Praggnanandhaa. Las Finales del Grand Chess Tour se celebrarán del 28 de septiembre al 3 de octubre en São Paulo, Brasil

La victoria de So en la séptima ronda fue absolutamente vital ya que se encontraba a un punto de los lideres y necesitaba dos victorias en las 3 últimas rondas. Pero enfrentaba al campeón mundial…

SO,WESLEY - GUKESH D

APERTURA ESPAÑOLA

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 (El estado actual de la teoría de aperturas es muy interesante. Si las blancas quieren tablas pueden elegir 3 Cc3 Cf6 y ahora 4 d4 o Ab5. Antes de la aparición de Alpha Zero las negras elegían a menudo 3 Cc3 g6 para complicar pero ¡ahora están perdidas después de sólo 3 movimientos! Las blancas simplemente juegan 4 d4 exd4 5 Cxd4! -no 5 Nd5?- seguido por Ae3 – Dd2 - 0-0-0 y h4)

3….Cf6 4.0–0 Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Ae7 7.Af1 Cxe5 8.Txe5 0–0 9.Cc3 Af6 10.Te1 Cf5 (La jugada rutinaria es 10….Te8. Veamos quién tiene mejor memoria para acordarse de esta linea secundaria)

11.Cd5 Ah4 12.g3 c6 13.Ah3 Cd4 (Hasta aquí una precisión asombrosa, no es fácil hallar c6 o Ah3 sin un estudio previo)

14.gxh4? cxd5 15.c3 Dxh4 16.Ag2 Cf5 17.d4

Desafortunadamente, Gukesh no anticipó esta posición en sus análisis, una tarea compleja dado el volumen de variantes que los jugadores deben memorizar. ¿Cuál es la mejor jugada de las negras?

17….d6 (Muy fuerte es 17….a5 con la idea de 18 Axd5?! Ta6)

18.Axd5 Ae6?! (18….Df6) 19.Axb7 Tae8?! (19….Tab8) 20.Ac6 Te7?! 21.Ad2 d5?

(Lo que comenzó como una buena posición se ha transformado por 3 movimientos imprecisos y un grave error. Nos da un indicio también de la baja forma de Gukesh. Quizá 21...Ac8 mantenga el margen de tablas)

22.Df3 Df6 23.Rh1 Dg6 24.Te5? (24 Af4!) Ac8?

(24….Ch4 25 Dg3 Ag4 26 Txe7 Cf5 recupera el terreno)

25.Axd5 Txe5 26.dxe5 Td8? 27.Tg1 Ch4 28.Df4 Txd5 29.Txg6 Cxg6 30.De3 h5 31.c4 Td8 32.f3 h4 33.Rg1 Ae6 34.b3 h3 35.Rf2 a6 36.Re2 Ac8 37.Ab4 f6 38.exf6 gxf6 39.Aa5

1–0