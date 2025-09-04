NFL 2025: Partidos, fechas y horarios de la Semana 1

El día de la patada inicial finalmente está aquí. La NFL está oficialmente de regreso después de 207 días de espera. Los 32 equipos inician la carrera por el Super Bowl y ansiado trofeo Vince Lombardi. En este lapso, pasamos por la agencia, libre, el draft, la pretemporada, canjes inesperados y ahora es el momento de comenzar oficialmente las emociones de a mejor liga de futbol americano del mundo.

Partidos y horarios de la Semana 1 | NFL

Semana 1 de la NFL Así se disputará la primera semana de temporada regular en la NFL con cuatro partidos en horario estelar.

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | jueves 4 de septiembre (18:20 horas)

El actual campeón de la NFL tiene, como siempre, el honor de dar la patada inicial jugando de local. Luego de haber derrotado a Kansas City en el Super Bowl, el equipo de Nick Siriani quiere inicial la temporada con el pie derecho frente a su gente y demostrar que siguen siendo el mejor equipo de la Conferencia Nacional y de la liga entera. En frente, los Dallas Cowboys, una vez más han sido protagonistas por las polémicas fuera del campo. El equipo de Jerry Jones decidió intercambiar a su defensivo estrella, Micah Parsons a los Green Bay Packers. Además, este serpa el debut de Brian Schottenheimer como entrenador en jefa tras la salida de Mike McCarthy.

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers | viernes 5 de septiembre (18:00 horas)

Por segundo año consecutivo, la primera semana de la NFL nos lleva hasta Sao Paolo, Brasil. La Arena Corinthians será testigo de este duelo divisional de alta intensidad. Mahomes y compañía regresan en busca de conquistar de nueva cuenta a la liga entera, mientras que el equipo angelino quiere seguir a a la alza y pelear por un puesto en los Playoffs.

Miami Dolphins vs Indianapolis Colts | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Las acciones matutinas del domingo nos tienen un duelo entre dos equipos que permanecen como incógnitas al inicio de esta campaña. Los Dolphins de Mike McDaniels buscan ser ese equipo competitivo que prometían hace un par de temporadas y cortar esa infame racha de años sin ganar en Playoffs. Los Colts siguen intentando con diferentes mariscales de campo en busca de quién los lleve a un título divisional.

Pittsburgh Steelers vs New York Jets | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Aaron Rodgers regresa al MetLife Stadium, pero ahora como quarterback de los Steelers. La Cortina de Acero quiere regresar a los primeros planos de la mano del experimentado mariscal de campo. En frente, los Jets también tendrán a un viejo conocido de Pittsburh con Justin Fields comandando su ofensiva y buscando un renacer bajo el mando del nuevo head coach, Aaron Glenn.

Carolina Panthers vs Jacksonville Jaguars | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Dos ex primeros picks globales se encuentran en este enfrentamiento. Bryce Young en su tercer año en la NFL quiere demostrar por qué su equipo invirtió tanto en él para ser un equipo competitivo de la mano del egresado de Alamabama. En frente, Trevor Lawrence ha sido uno de los jugadores colegiales que más expectativas generó desde el momento en el que fue seleccionado. Sin embargo, los exitos colectivos y el rendimiento individual todavía no han alcanzado esos estándares.

Arizona Cardinals vs New Orleans Saints | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Una nueva oportunidad llega esta temporada para Kyler Murray y compañía en busca de conseguir el ansiado protagonismo que este equipo ha buscado desde hace años. La afición espera que la mancuerna con Marvin Harrison Jr comience a rendir frutos. Por su parte, los Saints aparecen como el equipo más bajo en casi todos los rankings y su objetivo es dar la sorpresa bajo el mando de Kellen Moore como nuevo head coach.

New York Giants vs Washington Commanders | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Después de haber estado en el juego de campeonado de conferencia, Washington regresa con ganas de más. Jayden Daniels fue el novato ofensivo del año y promete dar un paso al frente para ser uno de los quarterbacks del futuro en la NFL. En frente, tendrán a uno de sus rivales divisionales, unos Giants que han entrado en una etapa de reconstrucción una vez más y que comenzarán siendo comandados por el experimentado Russell Wilson.

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Los dos principales candidatos a ganar el sur de la conferencia nacional se miden una vez más. Los ‘Bucs’ se han mantenido en la pelea aún después del retiro de Tom Brady, quien lideró a este equipo en os años finales de su carrera. Por su parte, Atlanta espera poder regresar al protagonismo con un defensa renovada y una joven ofensiva que tiene al que promete ser uno de los más productivos: el corredor Bijan Robinson.

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

¿Podrá Joe Burrow y compañía finalmente iniciar el año con el pie derecho? El equipo felino ha sufrido en sus arranques de campaña recientes y quieren dejar eso atrás para volver a ser el equipo candidato a Super Bowl que saben que deben ser. Por su parte, los Browns regresaron a Joe Flacco para ser el quarterback titular a pesar de que draftearon a Shedeur Sanders.

Las Vegas Raiders vs New England Patriots | domingo 7 de septiembre (11:00 horas)

Una nueva era inicia en los Raiders con Pete Caroll como el nuevo entrenador en jefe y con Geno Smith comandando la ofensiva. Esta mancuerna, que alguna vez estuvo en Seattle se reencuentra en Las Vegas para buscar ser una de las sorpresas de la temporada. Los ‘Pats’ continúan reconstruyendose y esta será la priemra temporada que Drake Maye arranque como marsical titular.

San Francisco 49’ers vs Seattle Seahawks | domingo 7 de septiembre (14:05 horas)

Una división oeste de la conferencia nacional parece estar abierta a cualquier resultado sin in claro favorito, por lo que cada duelo entre estos equipos será crucial en la búsqueda del título y de los Playoffs. San Francisco ha perdido múltiples piezas que fueron fundamentales en sus años recientes, en los que llegaron a dos Super Bowls. Por su parte, Seattle tiene a un equipo joven y renovado que sueña con ir por un título divisiona.

Tennessee Titans vs Denver Broncos | domingo 7 de septiembre (14:05 horas)

El primer pick global de este año entra en acción. Cam Ward es el nuevo mariscal de campo después de varios experimentos en la posición para reconstruir la franquicia. Por su parte, los Broncos regresaron a Playoffs la temporada pasada después de 10 años de espera y es momento de seguir evolucionando para tener un equipo que contenda a grandes cosas.

Detroit Lions vs Green Bay Packers | domingo 7 de septiembre (14:25 horas)

Otra de las divisiones más peleadas de toda la NFL tendrá el primero de sus duelos. Los Lions brillaron la temporada pasada, pero ahora tienen nuevos coordinadores a la ofensiva y defensiva. Green Bay acaba de hacerse de uno de los mejores caza-cabezas de la liga, Micah Parsons, quien esperan que sea la clave para ser un serio candidato al campeonato de conferencia.

Houston Texans vs Los Angeles Rams | domingo 7 de septiembre (14:05 horas)

Dos campeones divisionales del año pasado se miden en el arranque de la campaña. Los Texans están en el tercer año de CJ Stroud, que sabe que su rendimiento será crucial para buscar una extensión de contrato el siguiente año. Los Rams confiermaron que Mathew Stafford está listo para el inicio de campaña a pesar de lidiar con problemas de espalda.

Baltimore Ravens vs Buffallo Bills | domingo 7 de septiembre (18:20 horas)

Dos pesos completos cierran el primer domingo de NFL de esta temporada. Lamar Jackson y compañía tienen uno de los equipos más balanceados así como una de las ofensivas terrestres más dificiles de toda liga. Por su parte, los Bills estarán en casa con el actual MVP de la liga, Josh Allen, buscan dejar atrás su historial de fracasos en postemporada y finalmente devolver a la franquicia al Super Bowl.

Minnesota Vikings vs Chicago Bears | lunes 8 de septiembre (18:15 horas)

Finalmente, para cerrar las acciones de la primera semana, los otros rivales de norte de la nacional chocarán en un duelo crucial. Caleb Williams llega a su segundo año de NFL ahora bajo la dirección de Ben Johnson, quien busca hacer explotar el potencial ofensivo de este equipo. Los Vikings estarán debutando a JJ McCarthy en la posición de quarterback y pelear una vez más por un lugar en postemporada.