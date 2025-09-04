⚽ ¡Vuelve la emoción! El ascenso y descenso regresan a la Liga MX en 2026

LIGA DE EXPANSIÖN. Los equipos volverán a tener un propósito para dejar el alma en la cancha. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Después de seis años de ausencia, el ascenso y descenso volverán al futbol mexicano a partir de la temporada 2026-2027, una decisión que ha sido celebrada por los seis clubes de la Liga de Expansión que impulsaron el proceso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Los equipos Morelia, Leones Negros de la UdeG, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Atlético La Paz y Venados FC emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la resolución como un paso positivo para el desarrollo del balompié nacional.

🏟️ UNA LUCHA QUE NO FUE EN VANO

Aunque el TAS rechazó la apelación para reactivar el sistema desde la temporada actual (2025-2026), sí reconoció la necesidad de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) establezca las bases para su regreso en el siguiente ciclo.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, expresaron los equipos en su nota de prensa.

🤝 COMPROMISO CON EL FUTURO DEL FUTBOL MEXICANO

Los clubes reafirmaron su disposición a colaborar con la FMF en la construcción de competencias sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria futbolística nacional.

La FMF, que había suspendido el sistema de ascenso y descenso desde la temporada 2019-2020 debido a la pandemia de COVID-19, ahora deberá diseñar las reglas y mecanismos que permitan su reactivación en 2026.

💸 COSTOS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO LEGAL

Como parte de la resolución, los clubes de la Liga de Expansión deberán asumir los costos económicos del proceso ante el TAS, tras el fallo que favoreció a la FMF en cuanto a los tiempos de implementación.

A pesar del revés parcial, los equipos consideran que el resultado es una victoria estructural, ya que se logró establecer un compromiso formal para el regreso del sistema que permite la movilidad entre divisiones.

📅 LO QUE VIENE: DISEÑO DEL NUEVO MODELO

La FMF tiene ahora la responsabilidad de definir los criterios deportivos, administrativos y financieros que regirán el nuevo modelo de ascenso y descenso. Se espera que en los próximos meses se convoque a mesas de trabajo con los clubes involucrados.

Este regreso podría marcar un parteaguas en el futbol mexicano, devolviendo la competitividad y la esperanza a cientos de jugadores y aficionados que ven en el ascenso una vía legítima para alcanzar la máxima categoría.

¿Quién sube? Equipos con potencial para ascender a la Liga MX en 2026

Con el regreso del ascenso y descenso en la temporada 2026-2027, varios clubes de la Liga de Expansión MX se perfilan como candidatos para llegar a la Primera División.

📊 Rendimiento deportivo en el Apertura 2025

La tabla general tras cinco jornadas del torneo Apertura 2025 muestra a Cancún FC, Tepatitlán FC y Tapatío como los equipos más sólidos en lo deportivo.

Cancún FC : 4 juegos ganados, 0 perdidos, diferencia de goles de +10.

: 4 juegos ganados, 0 perdidos, diferencia de goles de +10. Tepatitlán FC : 11 puntos en 5 partidos, invicto.

: 11 puntos en 5 partidos, invicto. Tapatío: 10 puntos, con buena producción ofensiva.

Sin embargo, Tapatío es filial de Chivas, lo que lo inhabilita para ascender, al igual que Jaiba Brava e Irapuato, por ser clubes invitados o filiales.

🏟️ Certificación: el verdadero filtro

Más allá del rendimiento, el ascenso solo será posible para los clubes que cumplan con los requisitos de certificación de la FMF, que incluyen:

Estadio con capacidad mínima de 30 mil personas .

. Estabilidad financiera comprobada.

comprobada. Plan de negocios avalado por consultores externos.

avalado por consultores externos. Uso del Fondo de Mejoras

Hasta ahora, Atlante es el único club que ha completado el proceso de certificación. Aunque su rendimiento actual es discreto (4 puntos en 4 partidos), su infraestructura y cumplimiento administrativo lo colocan como el principal candidato al ascenso.

🧩 El G6: clubes con intención de ascender

Los seis equipos que impulsaron el regreso del ascenso ante el TAS —Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Venados FC— también podrían competir por el ascenso si logran completar su certificación antes de 2026.

Leones Negros y Mineros tienen buen arranque (8 puntos).

y tienen buen arranque (8 puntos). Morelia y Cancún FC muestran solidez deportiva.

y muestran solidez deportiva. Venados FC y La Paz aún deben mejorar en lo deportivo y administrativo.

🔮 Proyección rumbo a 2026

Si se mantiene el rendimiento actual y logran certificarse, los equipos con mayor probabilidad de ascender son: