México competirá en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2025 en China con ocho seleccionados

RETO. Delegación mexicana lista para competir en Beidaihe.

La selección mexicana de patinaje de velocidad sobre ruedas viajó el pasado fin de semana a Beidaihe, China, sede del Campeonato Mundial de Velocidad 2025, que se disputará del 13 al 21 de septiembre.

El equipo está conformado por ocho atletas, divididos entre especialistas en pruebas de fondo y velocidad.

En las pruebas de fondo competirán Valentina Alejandra Letelier Cartagena, Alejandro Castañeda Piña y Marco Polo García Díaz de León. Letelier, representante de Nuevo León, llega con buen ritmo competitivo tras haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, en la prueba de 15 mil metros eliminación, con un tiempo de 28:23.444 minutos.

VELOCISTAS MEXICANOS EN BUSCA DE PUNTOS Y PODIOS

En las pruebas de velocidad estarán presentes Naim Bucio Martínez, Carlos Alberto Monsiváis Villalobos, Edgar Andrés García Pérez, Patricio De Luna Marroquí y Liam Madox Ordoñez Gámez, quienes buscarán sumar puntos en el ranking internacional y competir por medallas en las distancias cortas.

El objetivo principal de la delegación mexicana es mejorar su posición en el ranking mundial y acceder al podio de honor, en lo que será el cierre de su calendario competitivo anual. La participación en este certamen también representa una oportunidad para consolidar el desarrollo del patinaje de velocidad en México.

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NIVEL COMPETITIVO

El campeonato reunirá a las principales potencias del patinaje de velocidad, incluyendo selecciones como Colombia, que viajó con 32 atletas entre juveniles y mayores, y que aspira a mantener su dominio en el medallero.

La competencia se desarrollará en un circuito urbano adaptado en Beidaihe, con pruebas de eliminación, puntos, velocidad pura y maratón.

La Federación Internacional de Patinaje (World Skate) organiza este evento como parte del calendario oficial, y los resultados influirán en la clasificación rumbo a los World Games 2026 y otros eventos continentales.