Los 49ers despiden a Jake Moody y pierden a George Kittle por lesión

DESPEDIDO. Fin del ciclo para Jake Moody en San Francisco.

Los San Francisco 49ers anunciaron este martes el despido del pateador Jake Moody, luego de su actuación en la victoria 17-13 sobre los Seattle Seahawks, donde falló dos de tres intentos de gol de campo, incluyendo uno de apenas 27 yardas y otro que fue bloqueado.

Moody, de 25 años, fue seleccionado en la tercera ronda del Draft 2023 con la expectativa de convertirse en una solución a largo plazo. Sin embargo, su rendimiento fue irregular desde el inicio. En su temporada de novato convirtió 21 de 25 intentos, pero en 2024 su efectividad cayó a 70.6%, y en el arranque de 2025 solo acertó uno de tres intentos.

ESTADÍSTICAS Y REEMPLAZO EN PUERTA

En total, Moody conectó 46 de 62 intentos de gol de campo en su carrera, con un porcentaje de 74.2%, ubicándose en el puesto 32 entre los 32 pateadores de la NFL tras la semana 1.

Los 49ers no cuentan con un pateador de reserva en el roster ni en el equipo de prácticas, por lo que ya evalúan opciones entre agentes libres. Entre los candidatos se encuentran Eddy Pineiro, Greg Zuerlein, Michael Badgley, Zane Gonzalez y Greg Joseph. Pineiro será probado esta semana; tiene una efectividad de 88.1% en 70 partidos con Chicago, Jets y Carolina.

GEORGE KITTLE, BAJA POR LESIÓN MUSCULAR

Además del movimiento en equipos especiales, los 49ers colocaron al ala cerrada George Kittle en la lista de lesionados por una molestia en el tendón de la corva, sufrida durante el partido ante Seattle. El jugador estará fuera al menos cuatro partidos, y será elegible para regresar en la semana 6 ante Tampa Bay, el 12 de octubre.

Kittle se perderá los encuentros contra los New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Rams, lo que representa un golpe importante para la ofensiva de San Francisco.

BROCK PURDY, EN DUDA PARA LA SEMANA 2

El mariscal de campo Brock Purdy también está en observación médica, debido a molestias en el hombro izquierdo y en un dedo del pie, lo que lo coloca como duda para el partido ante los Saints. El cuerpo técnico evaluará su disponibilidad en los entrenamientos de media semana.

Con estas bajas, los 49ers enfrentan una semana de ajustes clave en su plantilla, en busca de mantener el ritmo competitivo en la temporada 2025 de la NFL.