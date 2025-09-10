Charros vs Diablos Rojos: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el juego 1 de la Serie del Rey LMB 2025

Diablos Rojos reciben a Charros en el Estadio Alfredo Harp Helú Hoy es el primer juego de la serie (Crónica Digital)

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) entra en su etapa más esperada: la Serie del Rey 2025. Los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México medirán fuerzas a partir de este miércoles 10 de septiembre en una final inédita que definirá al campeón de la temporada y dueño de la ansiada Copa Zaachila.

En esta edición, el duelo genera gran expectativa entre los aficionados, quienes estarán pendientes de la transmisión en vivo para conocer el resultado de primera mano en tiempo real. Los Charros regresan a una Serie del Rey después de 54 años, mientras que los Diablos buscan refrendar su hegemonía y sumar un título más a su amplia vitrina.

Previa y pronóstico Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Serie del Rey LMB 2025

Los Charros llegan tras un recorrido intenso en la Zona Norte. Primero dejaron en el camino a Sultanes de Monterrey en el Primer Playoff, después superaron en siete juegos a Algodoneros de Unión Laguna y finalmente derrotaron nuevamente a los regiomontanos en la Serie de Campeonato con un cerrado marcador global 4-1. Con este pase, los tapatíos reviven recuerdos de 1971, cuando conquistaron su segundo título de LMB.

Por su parte, los Diablos Rojos arriban como favoritos. El equipo capitalino, máximo ganador en la historia del circuito con 17 coronas, llega tras proclamarse bicampeón de la Zona Sur. En su trayecto a la final barrieron a Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, para después vencer a los Piratas de Campeche en seis duelos, con una ofensiva encendida que acumuló 34 carreras en el último enfrentamiento.

Los Charros perfilan como pitchers probables a Luis Payán, Zac Grotz, Luis Iván Rodríguez y Eduardo Vera; mientras que la Pandilla Escarlata anunció a Ricardo Pinto, Justin Courtney, Brooks Hall y Efraín Contreras para los primeros cuatro desafíos.

Aunque la experiencia y la profundidad del roster escarlata los colocan como candidatos al título, el espíritu combativo de los Charros promete convertir esta Serie del Rey en una batalla cerrada y espectacular.

¿A qué hora juegan Charros vs. Diablos Rojos hoy?

El Juego 1 de la Serie del Rey 2025 se disputará este miércoles 10 de septiembre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Charros de Jalisco vs. Diablos?

La afición podrá seguir el inicio de la Serie del Rey tanto en televisión como en plataformas digitales. El Juego 1 entre Charros y Diablos Rojos será transmitido por:

Canal 6 (TV abierta); ESPN, TVC Deportes, Hi-Sports y AyM Sports

En streaming, la señal estará disponible en: