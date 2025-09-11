Anthony Martial: el nuevo ‘bombazo’ de Rayados en la Liga MX

Anthony Martial a Rayados Martial llegó a ser seleccionado nacional francés y jugador titular recurrente del Manchester United.

Monterrey está muy cerca de conseguir un nuevo fichaje estelar para este Apertura 2025: Antony Martial. El ex seleccionado nacional francés está muy cerca de llegar como agente libre para completar el plantel de Doménec Torrent para este certamen y entrar a la lista de elementos ‘galos’ que han estado en el futbol mexicano.

Anthony Martial a los Rayados de Monterrey

En los últimos días, el delantero francés ha captado la atención mediática como uno de los posibles fichajes de la Liga MX, estado ligado incluso también a los Pumas, equipo que sigue buscando un delantero extranjero para el resto e esta campaña.

¡Rayados ya tiene nuevo refuerzo! https://t.co/LjWqkvkrd1 — Willie González (@WillieGzz) September 11, 2025

De acuerdo con información del periodista Willie Gómez, el jugador y el club ya llegaron a un acuerdo para su fichaje. La directiva viajará a Gracia para realizar los exámenes médicos y hacer oficial la operación antes de que cierre el lapso para registro de futbolistas en el futbol mexicano.

Anthony Martial, de brillar en el Manchester United a la Liga MX

Anthony Martial es un futbolista francés nacido el 5 de diciembre de 1995, cuya carrera ha estado marcada por momentos de gran promesa, éxitos importantes, pero también por lesiones y altibajos.

Debutó profesionalmente en el Lyon, pero fue en el Mónaco donde realmente llamó la atención, tanto por su capacidad goleadora como por su capacidad para generar peligro siendo joven. Su salto más mediático llegó en 2015, cuando el Manchester United lo fichó procedente de Mónaco.

Ese traspaso generó muchas expectativas y Martial logró brillar en varias temporadas allí, consiguiendo trofeos como la Europa League, la FA Cup y la Copa de la Liga, aunque su progresión se vio frecuentemente frenada por las lesiones, la inconsistencia y la competencia interna.

¿Cómo llega Martial a Rayados?

Durante la temporada 2024-2025 mostró señales de renacimiento en su rendimiento. Con AEK Atenas, participó en numerosas competiciones, anotó goles importantes

En liga griega marcó 7 goles, y en total, todas las competiciones, llegó aproximadamente a 9 goles con un par de asistencias