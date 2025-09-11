Carrera Club América 2025: fecha, horario y costos, esto es todo lo que tienes que saber

En el mundo del americanismo, cualquier momento es una oportunidad para gritar “Ódiame más”. Pues bien, este año no es broma: el club más amado y odiado del futbol mexicano estrenará carrera temática en la Ciudad de México, y esto es todo lo que tienes que saber para no quedarte fuera.
¿Cuándo, dónde y cómo participar?
- Fecha y hora presencial: domingo 21 de diciembre de 2025, a partir de las 07:00 horas
- Salida y meta en el estadio conocido como Banorte (antes Estadio Azteca), ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, CDMX.
- Modalidad virtual: para quienes no puedan asistir físicamente; podrán correr desde su ciudad, estado o país, pues la carrera virtual se activará desde el 20 de diciembre.
Distancias disponibles y quiénes pueden inscribirse
La carrera se adapta tanto al fan casual como al entusiasta:
- 3 km: desde los 6 años
- 5 km: 15 años o más
- 10 km: 15 años o más
¡Apúntate a la Carrera Club América 2025! 🏃💨— Club América (@ClubAmerica) September 8, 2025
Sean 3, 5 o 10 kilómetros, corramos juntos el próximo 21 de diciembre, ¡no puedes faltar! 🦅
¡Inscríbete ya! ⤵️
📝 Carrera presencial: https://t.co/8u050lSoYW
📝 Carrera virtual: https://t.co/19Rmqe2MaQ pic.twitter.com/9t1594nhqm
Precio, inscripción y lo que incluye tu kit “Aguilucho”
- Costo según fases:• Promocional (hasta 13 de noviembre): $699 MXN. Regular (hasta 19 de diciembre): $799 MXN. Extemporáneo: $849 MXN
- Dónde inscribirse: por el portal de Asdeporte o en tiendas Innovasport de todo el país
- Entrega de kits: sábado 20 de diciembre, en la puerta 2 del Club América, Coapa
¿Qué incluye tu inscripción?
- Camiseta oficial de la carrera 2025 (las tallas pueden variar según disponibilidad)
- Morral de competidor
- Medalla al terminar la distancia completa
- Número con chip para cronometraje
- Abastecimientos en ruta y en meta
- Certificado oficial de tu tiempo vía internet
- Resultados oficiales en la app y sitio de Asdeporte
- Apoyo médico durante evento
Tips para sacar ventaja y preparar tus pasos
- Regístrate pronto para atrapar el precio promocional.
- Entrena progresivamente, especialmente si vas a los 10 km: camina, trota, alterna ritmo.
- Verifica tallas al momento del registro, ya que la camiseta depende de disponibilidad.
- Planea tu traslado para Coapa: el tráfico puede jugar en tu contra ese día.
- Virtuales: asegúrate de tener buen reloj o app de medición de distancia/calendario que confirme tu recorrido.
Esta es una invitación por parte del Club América a vivir la pasión de otra forma: corriendo, compartiendo y celebrando su legado próximo a cumplir 109 años.