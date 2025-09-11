Carrera Club América 2025: fecha, horario y costos, esto es todo lo que tienes que saber

El América tendrá su propia carrera temática, esto es todo lo que tienes que saber para participar

En el mundo del americanismo, cualquier momento es una oportunidad para gritar “Ódiame más”. Pues bien, este año no es broma: el club más amado y odiado del futbol mexicano estrenará carrera temática en la Ciudad de México, y esto es todo lo que tienes que saber para no quedarte fuera.

¿Cuándo, dónde y cómo participar?

Fecha y hora presencial : domingo 21 de diciembre de 2025 , a partir de las 07:00 horas

: domingo , a partir de las Salida y meta en el estadio conocido como Banorte (antes Estadio Azteca), ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, CDMX.

en el estadio conocido como Banorte (antes Estadio Azteca), ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, CDMX. Modalidad virtual: para quienes no puedan asistir físicamente; podrán correr desde su ciudad, estado o país, pues la carrera virtual se activará desde el 20 de diciembre.

Distancias disponibles y quiénes pueden inscribirse

La carrera se adapta tanto al fan casual como al entusiasta:

3 km: desde los 6 años

desde los 6 años 5 km: 15 años o más

15 años o más 10 km: 15 años o más

¡Apúntate a la Carrera Club América 2025! 🏃💨



Sean 3, 5 o 10 kilómetros, corramos juntos el próximo 21 de diciembre, ¡no puedes faltar! 🦅



¡Inscríbete ya! ⤵️

📝 Carrera presencial: https://t.co/8u050lSoYW

📝 Carrera virtual: https://t.co/19Rmqe2MaQ pic.twitter.com/9t1594nhqm — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2025

Precio, inscripción y lo que incluye tu kit “Aguilucho”

Costo según fases :• Promocional (hasta 13 de noviembre): $699 MXN. Regular (hasta 19 de diciembre): $799 MXN. Extemporáneo: $849 MXN

:• Promocional (hasta 13 de noviembre): Regular (hasta 19 de diciembre): Extemporáneo: Dónde inscribirse : por el portal de Asdeporte o en tiendas Innovasport de todo el país

: por el portal de o en tiendas de todo el país Entrega de kits: sábado 20 de diciembre, en la puerta 2 del Club América, Coapa

¿Qué incluye tu inscripción?

Camiseta oficial de la carrera 2025 (las tallas pueden variar según disponibilidad)

Morral de competidor

Medalla al terminar la distancia completa

Número con chip para cronometraje

Abastecimientos en ruta y en meta

Certificado oficial de tu tiempo vía internet

Resultados oficiales en la app y sitio de Asdeporte

Apoyo médico durante evento

Tips para sacar ventaja y preparar tus pasos

Regístrate pronto para atrapar el precio promocional. Entrena progresivamente, especialmente si vas a los 10 km: camina, trota, alterna ritmo. Verifica tallas al momento del registro, ya que la camiseta depende de disponibilidad. Planea tu traslado para Coapa: el tráfico puede jugar en tu contra ese día. Virtuales: asegúrate de tener buen reloj o app de medición de distancia/calendario que confirme tu recorrido.

Esta es una invitación por parte del Club América a vivir la pasión de otra forma: corriendo, compartiendo y celebrando su legado próximo a cumplir 109 años.