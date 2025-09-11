¡Por su sexto Mundial! Memo Ochoa firma con equipo de Chipre y alza la mano para 2026

Guillermo Ochoa El portero mexicano podría ser el primero en la historia en ser convocado a seis Copa del Mundo.

Después de varias semanas de espera, Guillermo Ochoa encontró equipo en el futbol de Chipre. El guardameta mexicano de 40 años tendrá actividad en los meses previos a la Copa del Mundo de 2026, situación crucial para su posible convocatoria con el cuadro tricolor. ‘Paco Memo’ estará cuidando ahora el arco del AEL Limassol FC de la primera división del futbol de Chipre

Guillermo Ochoa continúa su carrera en Chipre

Después de jugar un año con el AVS de Portugal, Ochoa se mantendrá en el futbol europeo con el AEL Limassol FC. Esta información fue confirmada por la cuenta oficial del club.

Este será el séptimo equipo de Ochoa en el futbol europeo luego de vestir las playeras del Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y el AVS de Portugal, con quien disputó la temporada 2024-2025 como guardameta titular.

El sueño de Guillermo Ochoa por el sexto Mundial

Tras algunas semanas sin equipo, el futuro de Ochoa comenzaba a parecer incierto. El guardameta no estuvo con la Selección Mexicana en la convocatoria más reciente de los partidos de preparación frente a Japón y Corea del Sur.

El seleccionador Nacional, Javier Aguirre, señaló que era importante que el emblemático arquero tuviera equipp y actividad profesional los meses previos a la Copa del Mundo para ser considerado, y que “no le regalaría nada a nadie” haciendo también referencia a otros jugadores que podrían quedar fuera sorpresivamente

Ahora, el siguiente punto será vencer en la competencia deportiva a Luis Ángel Malagón, el portero titular del América y quien parece ser la primera opción de “El Vasco” en este momento. El guardameta azulcrema ha vivido momentos estelares en los años recientes, donde se coronó tricampeón con las ‘Águilas’ así como de Copa Oro con el Tricolor.

Los otros nombres que aparecen en la carrera por el puesto titular en la portería son Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) y Carlos Agustín Moreno (Pachuca).

¿Quién es el AEL Limassol FC?: Nuevo equipo de Guillermo Ochoa

El AEL Limassol FC, cuyo nombre completo es Athlitiki Enosi Lemesou, es un club de fútbol chipriota fundado en 1930 que milita en la Primera División de Chipre y disputa sus partidos como local en el Alphamega Stadium.

Durante la temporada 2024-25, el equipo finalizó en la octava posición de la liga, en una campaña marcada por la irregularidad: disputó 32 encuentros, de los cuales ganó 11, empató 6 y perdió 15. En el aspecto ofensivo logró anotar 38 goles, pero encajó alrededor de 50, reflejo de sus dificultades defensivas y de la falta de equilibrio en su desempeño, lo que lo dejó en la parte media de la tabla sin opciones de pelear por puestos europeos.