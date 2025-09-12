Álvaro Ortiz se mantiene en el Top 10 en el Simmons Bank Open

Aspirante a tarjeta del PGA Tour. Álvaro Ortiz está jugando su mejor golf esta semana en el primer torneo de las finales del Korn Ferry Tour (Foto especial)

Álvaro Ortiz no cesa en su intento por merecer una de las 20 tarjetas que el Korn Ferry Tour reparte esta temporada para jugar en el PGA Tour en 2026, el jalisciense repitió este viernes ronda de 65 golpes y con un acumulado de -10 impactos, tras 36 hoyos recorridos en el torneo Simmons Bank Open, comparte el sitio nueve de la competencia.

Ortiz llegó como el número 24 en la lista de puntos de la temporada en el KFT y conseguir el domingo un buen resultado aquí en el Vanderbilt Legends Club en Franklin, Tennessee, podría meterse al club de los 20 golfistas aspirantes al PGA Tour.

En su primer recorrido del jueves, Álvaro Ortiz firmó ronda de 65 (-5) y repitió el mismo score este viernes para llevar en el acumulado 130 impactos (-10) que lo colocan a solo tres impactos de distancia del líder Austin Hitt, el estadounidense con rondas de 66 y 61 suma -13 golpes para estar en la punta de la clasificación en solitario.

Este viernes, Ortiz embocó seis birdies, tres de ellos seguidos entre los hoyos 12 y 14, por un solo bogey en el hoyo 8. El tapatío ha estado muy concentrado en su juego en el primer torneo de las finales de la temporada en el Korn Ferry Tour.

Al guanajuatense Emilio González no le ha ido del todo bien en el evento, pero ya no debe preocuparse mucho porque él ya ganó su tarjeta al PGA Tour con su victoria en el Albertsons Boise Open el pasado 17 de agosto. González se presentó en Franklin como el número 4 en la lista de puntos.

El jugador nacido en San Miguel de Allende lleva recorridos de 69 y 67 para que con un acumulado de 136 impactos (-4) comparte el sitio 38 de la tabla. Roberto Díaz, el tercer mexicano en la competencia no logró superar el corte.

Mauricio Figueroa, firme en torneo en Canadá

En el torneo ATB Classic del PGA Tour Américas que se juega en territorio canadiense, el mexicano Mauricio Figueroa repitió ronda de 69 golpes para un total de 136 golpes (-6) que lo colocan entre los 30 mejores de la competencia luego de 36 hoyos recorridos.

Mau como le llaman sus amigos, es el único mexicano en la gira del PGA Tour Américas por Canadá y su objetivo en estas últimas etapas es colocarse entre los 80 mejores de la gira al final de temporada para tener la membresía para el 2026.