Beatrice Chebet triunfa en los 10,000 metros en el Mundial de Atletismo

Mundial de Atletismo en Tokio. La keniata Beatrice Chebet celebra su victoria en los 10,000 metros. (FRANCK ROBICHON/EFE)

La keniana Beatrice Chebet conquistó la medalla de oro en los 10,000 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Atletismo, en prueba disputada en el Estadio Olímpico Nacional de Tokio.

Chebet, doble campeona olímpica en París 2024 (cinco mil y 10 mil), ratificó su favoritismo al detener los cronómetros en 30:37.61 minutos. En todo momento estuvo en el grupo de cabeza, antes de una aceleración en la última vuelta que le permitió cruzar el primer lugar.

La medalla de plata correspondió a la italiana Nadia Battocletti (30:38.23), mientras que la etíope Gudaf Tsegay (30:39.65), titular en Budapest 2023, se llevó el bronce.

En Campeonatos Mundiales de Atletismo, Chebet suma su tercera medalla, pero la primera de oro, después de dos en 5000 metros, una plata en Eugene en 2022 y un bronce en Budapest en 2023.

La jornada inicial del certamen también coronó al canadiense Evan Dunfee en la marcha de 35 kilómetros y a la española María Pérez, quien revalidó su título mundial en el mismo evento entre las damas, constituyendo las dos primeras preseas de la cita.

Tokio acoge nuevamente un campeonato del orbe tras 34 años, en un escenario emblemático que vibró durante los Juegos Olímpicos de 2020.