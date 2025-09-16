Real Madrid vs Marsella: horario, canal, transmisión y cómo ver la Champions League

Real Madrid vs Marsella | Champions League El Santiago Bernabéu recibirá la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Marsella.

La Liga de Campeones inicia su temporada 2025-2026. Los mejores equipos del futbol europeo se enfrentan en ocho jornadas para definir la fase de eliminación. En este primer día de partidos, el Real Madrid estará protagonizando uno de los primeros duelos frente al Marsella. Los máximos campeones de Champions League reciben a uno de los clubes franceses que ya sabe lo que es ganar este certamen.

El torneo de clubes más popular del mundo regresa con este formato por segundo año consecutivo. En vez de la fase de grupos tradicional, cada club se enfrentará a dos equipos diferentes de cada bombo, uno como local y otro como visitante, por lo que serán ocho rivales distintos en total. Se hará una tabla general, donde los ocho mejores clasificados avanzarán directo a los cuartos de final, mientras que del 9 al 24 tendrán un repechaje.

En qué horario se juega el Real Madrid vs Marsella | Champions League 2025, jornada 1

Este enfrentamiento comenzará desde las 13:00 horas (CDMX) de este martes 16 de septiembre desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

En qué canal ver el Real Madrid vs Marsella | Champions League 2025, jornada 1

La transmisión de este duelo será exclusiva de TNT Sports, por lo que tendrás que sintonizar este canal a través de tu sistema de televisión de paga.

Cómo ver en app el Real Madrid vs Marsella | Champions League 2025, jornada 1

Descarga la aplicación de HBO Max para dispositivo móvil o Smart TV, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Real Madrid vs Marsella | Champions League 2025, jornada 1

Real Madrid afronta este partido con un arranque de temporada cargado de buenas sensaciones bajo los mandos de Xabi Alonso. En La Liga han logrado encadenar cuatro victorias consecutivas, entre ellas triunfos ajustados como el 2-1 contra la Real Sociedad, evidenciando tanto su capacidad ofensiva como cierta vulnerabilidad que deben afinar.

Por su parte, Marsella llega con ciertos contrastes: ha tenido resultados destacados, como la goleada 4-0 ante Lorient, pero también tropiezos fuera de casa que le han costado puntos.

El técnico Roberto De Zerbi ha sido enfático: el Marsella no viaja al Bernabéu de paseo, reconoce el reto pero apuesta por un planteamiento con ambición, aprovechando la velocidad de sus extremos, la creatividad ofensiva, y buscando lastimar en los espacios que Real Madrid deje.

Tácticamente, se espera un Madrid dominador, con posesión, presión alta y buscando desequilibrar por bandas con Mbappé, Vinícius Jr. y posiblemente Arda Güler; en mediocampo la combinación de Tchouaméni, Valverde y los recambios del banco deberán ganar los duelos físicos y de construcción ante la doble pivote marsellesa que intentará cortar líneas y lanzar contragolpes. Marsella deberá ser preciso en la transición, compacto sin balón, rápido al recuperar, y muy disciplinado en defensa