WWE Wrestlepalooza 2025: Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo de lucha libre

WWE Wrestlepalooza 2025: esto es todo lo que debes de saber Especial

Fanáticos de las luchas… ¡Atención!… WWE estrena Wrestlepalooza 2025, su nuevo Premium Live Event que promete noches de choque entre figuras consagradas y nuevos protagonistas. La cita es el sábado 20 de septiembre de 2025, desde el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis; la cartelera incluye choques de alto voltaje como John Cena vs. Brock Lesnar y el combate por el título entre Cody Rhodes y Drew McIntyre.

¿Cuándo y a qué hora será la WWE Wrestlepalooza 2025?

El espectáculo de la WWE Wrestlepalooza 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de septiembre en punto de las 18:00 horas, tiempo de México.

Antes del evento habrá programación previa: Road to Wrestlepalooza y pre-show que suman varias horas de cobertura en la franja de la tarde (todas las horas oficiales se anuncian en horario del Este).

¿Dónde ver en vivo WWE Wrestlepalooza 2025?

De acuerdo con la información oficial Netflix transmitirá Wrestlepalooza en vivo en numerosos países —entre ellos México, Argentina, Colombia y España— según el listado oficial difundido por Netflix/TUDUM.

¿Quiénes conforman la cartelera del WWE Wrestlepalooza 2025?

La función apunta a ser de gran impacto mediático, ya que, además del main event Cena vs. Lesnar, el card confirmado incluye —entre otros— Cody Rhodes (defensor del Undisputed WWE Championship) vs. Drew McIntyre, IYO SKY vs. Stephanie Vaquer por el Women’s World Championship, un tag de altura entre The Usos y el dúo Bronson Reed & Bron Breakker, y un choque mixto con nombres como CM Punk, AJ Lee, Seth Rollins y Becky Lynch.

WWE ha dado a conocer la evolución de estas historias en las últimas semanas; la expectación es alta por la mezcla de nombres de enorme peso comercial y apuestas creativas dentro del ring.

Ya sea que sigas la transmisión desde la sala, en un bar con pantalla gigante o en la arena, la recomendación es la misma: confirma tu plataforma y tu zona horaria, porque el ring ya está encendido.