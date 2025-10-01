México Sub-20: ¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar a octavos del Mundial?

Gil Mora Anotó un doblete ante España

La Selección Mexicana Sub-20 vive horas decisivas en la Copa del Mundo. Tras empatar con Brasil y España, con goles de Gilberto Mora, el equipo dirigido por Eduardo Arce suma dos puntos que lo mantienen con vida en el Grupo C, aunque aún sin el boleto asegurado a los octavos de final.

El reto final será ante Marruecos. A continuación, te explicamos lo que requiere la Selección de futbol sub-20 de México para avanzar a la siguiente fase del mundial.

¿Qué necesita México Sub-20 para avanzar a octavos?

Marruecos es el único conjunto del Grupo C con la clasificación garantizada y el liderato asegurado tras vencer con autoridad a Brasil y España. Con seis puntos en el bolsillo, los africanos llegan a la última jornada sin presión, lo que podría llevarlos a presentar un cuadro alternativo. Sin embargo, el cuadro mexicano no puede confiarse porque su destino en la Copa del Mundo depende del resultado del último partido de la fase de grupos.

El panorama del Tricolor Sub-20 tiene varios matices, desde el boleto directo hasta el riesgo de eliminación.

Una victoria colocaría a la Selección Mexicana en el segundo lugar del grupo, asegurando su presencia en los octavos de final sin depender de ningún otro resultado. Con cinco puntos, superaría a Brasil y España, que se enfrentan entre sí en el otro duelo del sector.

Un empate complicaría el panorama. Con tres puntos, el conjunto de Arce tendría que esperar a que finalicen todos los partidos de la fase de grupos para saber si avanza como uno de los cuatro mejores terceros lugares. España o Brasil podrían superarlo en puntos, por lo que la clasificación quedaría en manos de otros resultados.

Una derrota dejaría a México al borde del abismo. Si el revés es por más de dos goles y Brasil empata con España, el Tricolor podría caer al cuarto lugar del grupo y quedar eliminado. El margen de error es mínimo, y mantener el invicto es fundamental para seguir con la ilusión de llegar a los cuartos de final.

¿Cuándo es el próximo partido de México Sub-20 en el Mundial?

La última oportunidad para seguir soñando llegará el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), cuando la Selección Mexicana Sub-20 se enfrente a Marruecos en el cierre de la fase de grupos. Un triunfo pondría al Tricolor entre los 16 mejores del mundo. Un tropiezo podría marcar el final de su aventura mundialista.