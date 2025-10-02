Luis Carlos López rompe récord y gana oro en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

LOGRO. El sinaloense superó la marca anterior de 55.71 metros, vigente desde hace 12 años, en el segundo de sus seis intentos.

Récord y oro para el seleccionado paralímpico mexicano

El atleta mexicano Luis Carlos López Valenzuela, seleccionado nacional en los Juegos Paralímpicos París 2024, se proclamó campeón mundial en la final de lanzamiento de disco F37 del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al registrar una marca de 56.59 metros, nuevo récord del campeonato.

La competencia se llevó a cabo en India, donde el sinaloense superó la marca anterior de 55.71 metros, vigente desde hace 12 años, en el segundo de sus seis intentos. Su actuación lo coloca como uno de los referentes del nuevo ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

MÉXICO BRILLA EN EL MEDALLERO MUNDIAL

En la misma prueba, el también mexicano Bryan Leonel Enríquez finalizó en la posición 12, con un registro de 41.47 metros. Al término de la competencia, Luis Carlos López expresó su emoción:

“La verdad es que me esperaba el oro, pero no esperaba romper el récord del campeonato. Estoy muy emocionado con la marca que se impuso en el evento. Es un nuevo comienzo para el nuevo ciclo paralímpico y estoy con muchas más ganas de empezar. Creo que todo el esfuerzo que se ha hecho valió la pena”.

ORTIZ Y SANTANA, CERCA DEL PODIO EN SUS RESPECTIVAS PRUEBAS

En otros resultados destacados, la multimedallista paralímpica María de los Ángeles Ortiz Hernández se quedó cerca del podio al finalizar en cuarta posición en la final de impulso de bala F57, con una marca de 10.15 metros, su mejor registro de la temporada, logrado en su segundo intento.

Por su parte, el paralímpico Mario Santana Ramos Hernández también rozó las medallas en lanzamiento de clava F51, al concluir en cuarta posición con 28.50 metros, en una final marcada por la presencia de lluvia, que complicó las condiciones de competencia.

MÉXICO SUMA SEIS MEDALLAS Y SIGUE EN COMPETENCIA

Con estos resultados, México acumula hasta el momento seis preseas en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025:

Tres medallas de oro

Una medalla de plata

Dos medallas de bronce

Las competencias continuarán hasta el 5 de octubre, con más atletas mexicanos en busca de sumar al medallero y consolidar una de las mejores actuaciones del país en la historia del certamen.