Filtran por error lo jerseys del Mundial 2026, incluida la camiseta de México

Espera del Mundial 2026 (Fernando Carranza García)

El italiano Alessandro del Piero filtró por accidente un vistazo a los uniformes de las selecciones participantes en el Mundial 2026 durante una visita que era de carácter privado a una galería colaboración entre la FIFA y Adidas, marca encargada de confeccionar las prendas.

La imagen compartida por el futbolista en su cuenta de instagram fue borrada segundos después de su publicación, sin embargo, pudo ser recuperada por algunos fanáticos que la difundieron en redes sociales.

La foto muestra a una serie de maniquíes en una habitación, una hilera frente a otra exhibiendo los uniformes que serán usados en enfrentamientos locales y visitantes.

¿FILTRACIÓN O SIMPLE COINCIDENCIA?👀👕



En una historia de Alessandro Del Piero aparecieron las que podrían ser las nuevas jerseys para el Mundial 2026. Las imágenes ya levantaron sospechas. 🔥🌍



¿Será que vimos antes de tiempo las indumentarias oficiales? 🤔⚽ pic.twitter.com/wV9qLwZgZi — Claro Sports (@ClaroSports) October 3, 2025

El primer conjunto que se vislumbra es el de Argentina: la clásica camiseta de rayas albicelestes combinada con short y calcetas en color oscuro, complementado por un atuendo completamente negro con graficos en tonos morados.

Los uniformes de México están compuestos por los tres colores de la bandera nacional en cada detalle: verde, blanco y rojo. El primero es una camiseta verde con el calendario azteca impreso, con franjas blancas y rojas a juego con un short blanco y calcetas rojas; que será complemento con otro uniforme de camisa y calcetas blancas a juego con un short negro con franjas rojas.