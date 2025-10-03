Joe Merullo y Mack Meyer: los alquimistas detrás de Mexico Fight League

MFL Mexico Fight League (MFL) es una organización de artes marciales mixtas fundada en 2025, cuya misión es forjar y catapultar el talento latinoamericano hacia la élite global de los deportes de combate.

De mundos distintos al mismo octágono

Si existiera una fórmula para convertir la pasión deportiva en un proyecto visionario, sin duda Joe Merullo y Mack Meyer serían sus alquimistas. De la fusión entre el Jiu-jitsu brasileño y el béisbol profesional, nació el amor por las Artes Marciales Mixtas (MMA) que hoy da vida a Mexico Fight League (MFL), una plataforma que busca redefinir el deporte de combate en México y Latinoamérica.

La iniciativa se perfila como un modelo disruptivo, no solo por su propuesta deportiva, sino por la combinación de talento empresarial y visión social que le imprime su dupla fundadora.

DOS TRAYECTORIAS, UNA MISMA MISIÓN

Joe Merullo, de 32 años, originario de Boston, Massachusetts, es emprendedor y practicante de Jiu-jitsu brasileño desde hace siete años. Tras vender su empresa de fintech, vivió en Europa y en las montañas de Argentina, hasta que decidió emprender un proyecto enfocado en su gran pasión: las artes marciales mixtas.

Su visión fue compartida por Mack Meyer, de 31 años, exbeisbolista profesional en la categoría Doble-A de los San Francisco Giants, quien encontró en México una nueva motivación. “El béisbol es mi primer amor, pero al venir a México y ver la tradición que hay en deportes de combate, me gustó mucho la idea de hacer algo de MMA con Joe”, explica Meyer.

MFL: UNA LIGA CON VALORES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Inicialmente, Merullo consideró adquirir una liga ya existente, pero ante las dificultades de negociación, ambos decidieron crear MFL desde cero. El objetivo no es solo organizar funciones, sino brindar a los peleadores un camino profesional estructurado, con oportunidades reales de desarrollo y proyección internacional.

La intención es que los atletas no dependan únicamente de su popularidad en redes sociales o de contactos puntuales, sino que puedan forjar su carrera con base en méritos deportivos, disciplina y constancia.

UN DEBUT EXITOSO Y PLANES AMBICIOSOS

La Mexico Fight League debutó con éxito el pasado 6 de septiembre en la Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México, consolidándose como un referente inmediato para peleadores y aficionados. La función inaugural marcó el inicio de una plataforma que aspira a profesionalizar el MMA en México.

Para este año se prevé una segunda función en noviembre (MFL 2), y en 2026 se anunciarán nuevas sorpresas y expansiones que buscan posicionar a MFL como la liga de MMA más importante de la región.

SOBRE MEXICO FIGHT LEAGUE (MFL)

Mexico Fight League (MFL) es una organización de artes marciales mixtas fundada en 2025, cuya misión es forjar y catapultar el talento latinoamericano hacia la élite global de los deportes de combate. A través de una plataforma que integra desarrollo de atletas, espectáculo de primer nivel y excelencia deportiva, MFL busca consolidarse como un semillero de futuros campeones mundiales.