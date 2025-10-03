Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 12 | Apertura 2025

El futbol mexicano de Liga MX se acerca a la fase final del torneo regular. Algunos equipos comienzan a coquetear con la liguilla, mientras que otros buscan alcanzar el último tren de oportunidad para llegar a la fiesta grande. Dos de estos clubes son Chivas y Pumas, quienes se enfrentarán en el partido estelar de este fin de semana. Además, Toluca pondrá a prueba su invicto en su visita a León mientras sigue celebrando su título reciente de ‘Campeones Cup’.

Partidos, fechas y horarios de Liga MX | Apertura 2025, Jornada 12

Liga MX | Partidos de la jornada 12, Apertura 2025 Así se disputara la fecha 12 del futbol mexicano de la Liga MX a partir de este viernes 3 de octubre.

Necaxa vs Pachuca | viernes 3 de octubre (19:00 horas)

El viernes futbolero comienza una vez más en Aguascalientes. Los Rayos han ganado apenas 1 de sus últimos 9 partidos y se siguen alejando de los puestos de liguilla, lo que suma presión a la situación de Fernando Gago. Por su parte, los Tuzos consiguieron un respiro el fin de semana pasada tras su victoria ante San Luis. Ahora, es su oportunidad de ligar triunfos consecutivos y regresar a la pelea por la parte alta.

Mazatlán vs Atlético de San Luis | viernes 3 de octubre (21:00 horas)

Los ‘Cañoneros’ siguen cayendo lugares en la clasificación general y se dirigen a un nuevo torneo sin entrar a la liguilla. El cuadro sinaloense nunca ha llegado ni al repechaje desde que llegó a la primera división. San Luis ha sido uno de los equipos que más ha sumado como visitante con tres victorias. Los potosinos necesitan hacerlo de nueva cuenta y seguir sumando a la cuenta de su líder goleador en solitario, Joao Pedro.

Atlas vs FC Juárez | viernes 3 de octubre (21:05 horas)

Después de varias semanas de espera, los rojinegros ganaron su primer partido como local. Ahora regresan a casa en busca de otros tres puntos que revivan sus esperanzas de pelear por el ‘Play-In’. Bravos se ha convertido poco a poco en uno de los equipos animadores de este torneo y una victoria podría acercarlos a la zona de clasificación directa de liguilla.

Querétaro vs Puebla | sábado 4 de octubre (17:00 horas)

Los últimos dos equipos de la clasificación general se enfrentan para definir al sotanero. Gallos Blancos volvió a perder la semana pasada y sus aspiraciones comienzan a diluirse. Puebla no levanta ni con la llegada de Hernán Cristante y su defensa ha permitido ya 26 goles en contra, siendo la peor del torneo.

León vs Toluca | sábado 4 de octubre (19:00 horas)

‘La Fiera’ ha sido uno de los equipos más intermitentes del torneo y sigue sin encontrar el nivel que los hizo contendientes el año pasado. En contra parte, Toluca se sigue consolidando como el equipo a vencer. Los ‘Diablos’ tomaron nuevamente el liderato general del torneo la semana pasada y vienen de conseguir el título de ‘Campeones Cup’ en su juego de media semana frente a LA Galaxy.

Tigres vs Cruz Azul | sábado 4 de octubre (19:00 horas)

Enfrentamiento con sabor a liguilla este fin de semana. Los Tigres fueron uno de los equipos que mejor aprovechó la fecha doble la semana pasada y ahora sueñan con ir por los primeros lugares. ‘La Máquina’ viene de perder su invicto en la frontera y ahora viajará de nueva cuenta al norte del país pera recuperar el camino den triunfo.

América vs Santos Laguna | sábado 4 de octubre (21:05 horas)

A pesar de las lesiones, América ha encontrado de mantenerse como uno de los mejores equipos del torneo. Los Azulcremas vienen de golear en el Clásico Capitalino y están muy cerca de asegurar su lugar en la liguilla del futbol mexicano. Por su parte, los Laguneros siguen batallando para ganar partidos, especialmente fuera de casa, donde tienen marca de un empate y cuatro derrotas.

Pumas vs Chivas | domingo 5 de octubre (19:00 horas)

Para el domingo, tendremos el partido estelar entre dos equipos necesitados. Guadalajara ha mostrado momentos de gran nivel durante algunos partidos, pero ha sufrido para concretar los resultados positivos aún jugando como local. Pumas viene de perder dos encuentros de forma consecutiva y la presión empieza a acechar a Efraín Juárez y sus jugadores.

Tijuana vs Monterrey | domingo 5 de octubre (21:05 horas)

La jornada 12 termina en la frontera. Los Xolos siguen a la alza luego de quitarle el invicto a Cruz Azul la semana pasada, aunque no podrán contar con su joven estrella Gilberto Mora, quien está disputando el Mundial ub-20 en Chile. Por su parte, los Rayados están compartiendo el liderato general, pero la diferencia de goles los tiene en el segundo puesto y están buscando un resultado que los ponga en la cima esta semana.