México avanza a cuartos de final en Chile

Copa Mundial Sub-20: Chile - México Tahiel Jiménez de México celebra el primer gol del Tri juvenil. (ADRIANA THOMASA/EFE)

SUPERIORIDAD MEXICANA EN VALPARAÍSO

La Selección Mexicana Sub-20 dio un golpe de autoridad este martes 8 de octubre al vencer por 4-1 a Chile, anfitriona del torneo, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-20. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró solidez táctica, contundencia ofensiva y carácter para imponerse ante un estadio repleto pero silenciado por el dominio tricolor.

Los goles mexicanos fueron obra de Tahiel Jiménez (26’), Iker Fimbres (67’) y un doblete de Hugo Camberos (80’ y 86’), mientras que el descuento chileno llegó al 88’ por conducto de Juan Francisco Rossel, en una actuación que no logró maquillar la eliminación de La Rojita.

GILBERTO MORA, EL MOTOR OFENSIVO DEL TRI

El primer tanto llegó tras una gran jugada colectiva: Alexei Domínguez envió un centro largo que Gilberto Mora, la figura del torneo, bajó con clase para asistir a Jiménez, quien definió de zurda para el 1-0. Mora, de 16 años y jugador del Club Tijuana, volvió a ser determinante con su visión de juego, movilidad y liderazgo ofensivo.

El capitán Elías Montiel y el lateral Diego Sánchez, de Tigres UANL, también fueron claves en el dominio mexicano, que se consolidó en el segundo tiempo con un gol de media distancia de Fimbres, tras asistencia de Montiel, para el 2-0 que derrumbó las esperanzas chilenas.

CAMBEROS LIQUIDA EL PARTIDO CON DOBLETE

En la recta final, el recién ingresado Amaury Morales asistió en dos ocasiones a Hugo Camberos, delantero del Guadalajara, quien aprovechó ambas para marcar un doblete en los minutos 80 y 86, sellando la goleada y la clasificación mexicana.

El tanto de Rossel al 88’, tras pase de Lautaro Millán, fue apenas un consuelo para una selección chilena que llegó a octavos gracias al criterio de juego limpio, y que no logró repetir gestas pasadas como la de Canadá 2007, cuando vencieron a Portugal con gol de Arturo Vidal.

MÉXICO, FIRME CANDIDATO RUMBO A SEMIFINALES

Con este resultado, México se instala en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria, el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El Tri Sub-20 llega invicto y con una ofensiva que suma 7 goles en dos partidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.go Camberos - 80′, 86′