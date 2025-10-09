Cristiano Ronaldo, el primer futbolista milmillonario del mundo

MUCHO BILLETE. La fortuna de CR7 asciende a más de 1,400 millones de dólares.

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en superar los mil millones de dólares en patrimonio neto, alcanzando la cifra de 1,400 millones, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index. Este hito se concretó tras su renovación de contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudí, firmada el pasado 26 de junio, que lo vincula al club hasta 2027.

El nuevo acuerdo incluye una compensación superior a los 400 millones de dólares, además de una participación del 15% en el club saudí, lo que refuerza su influencia dentro y fuera del terreno de juego.

UNA CARRERA CONSTRUIDA SOBRE CONTRATOS MILLONARIOS

Desde su debut profesional en 2002, Cristiano Ronaldo ha acumulado más de 550 millones de dólares en salarios, según el informe. A esto se suman sus lucrativos contratos publicitarios, como el firmado con Nike por 10 años, valorado en 18 millones anuales, y acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que aportaron otros 175 millones a su fortuna.

Su traspaso al Al-Nassr en 2023 le generó ingresos de 200 millones anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de 30 millones, consolidando su posición como el atleta mejor pagado del planeta.

INSTAGRAM, OTRO CAMPO DE JUEGO MILLONARIO

Además de sus ingresos deportivos y comerciales, Cristiano Ronaldo es también el líder mundial en seguidores en Instagram, con 665 millones, lo que representa una fuente adicional de ingresos por publicidad y presencia digital.

Su capacidad para capitalizar su imagen lo ha convertido en un referente global del marketing deportivo, con una marca personal que trasciende el fútbol.

RUMBO AL MUNDIAL 2026: EL ÚLTIMO GRAN RETO

En lo deportivo, Cristiano se encuentra actualmente concentrado con la selección de Portugal, disputando los partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este torneo representa una oportunidad histórica para el delantero, quien ha participado en cinco ediciones previas:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Catar 2022

En todas ha anotado al menos un gol, pero nunca ha levantado el trofeo. De clasificar, podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, logro que también podría alcanzar Lionel Messi con Argentina.