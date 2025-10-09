Novak Djokovic ya está en semifinales en el Masters de Shanghái

Masters 1000 de Shanghái. A sus 38 años el serbio Novak Djokovic alcanzó su semifinal Nº 80 en un Masters. (Agencia EFE)

El serbio Novak Djokovic (Nº.5) jugará a sus 38 años una nueva semifinal de un Masters 1000, tras ganar al belga Zizou Bergs por parciales de 6-3 y 7-5. Su próximo rival será el monegasco Valentin Vacherot, que se metió entre los cuatro mejores en Shanghái luego de haber pasado por la fase previa.

Será la 80ª presencia en semifinales en un Masters 1000 para Djokovic, un récord, y es el máximo favorito para ganar un torneo que ya conquistó cuatro veces en el pasado.

Esta vez frente a Bergs, ‘Nole’ fue quebrado cuando lideraba 5-4 en el segundo set, antes de finalmente convertir su tercer punto de partido.

“Debería haber cerrado el partido con 5-5”, indicó Djokovic. “Condiciones muy desafiantes estos días para todos los jugadores, y solo estaba tratando de sobrevivir en la cancha. Me alegra haber superado este obstáculo”.

Frente a la leyenda serbia estará un jugador hasta ahora desconocido. Vacheron, de 26 años, llegó a Shanghái como N.204 del ranking y se meterá en el Top 100 tras su gesta en el torneo chino.

Tras pasar por la fase previa antes de jugar en el cuadro principal, Vacherot ganó sucesivamente al serbio Laslo Djere, al kazajo Alexander Bublik, al checo Tomas Machac y al neerlandés Tallon Griegspoor hasta ganarse su plaza en cuartos.

Vacherot sorprendió por 2-6, 7-6 (4), 6-4 al décimo cabeza de serie Holger Rune para convertirse en el segundo semifinalista de menor rango en eventos Masters 1000 en los últimos 35 años, según la ATP.

“Esto es simplemente increíble”, expresó Vacherot en entrevista en la cancha. ”No vine como clasificado, vine como alternativo. Ni siquiera estaba seguro de que iba a jugar la clasificación”.

El viernes se completarán las semifinales: el ruso Daniil Medvedev se enfrentará al australiano Alex de Miñaur y el canadiense Felix Auger-Aliassime se medirá al francés Arthur Rinderknech, quien curiosamente es primo hermano de Vacherot.