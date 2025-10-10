Asunción albergará los Juegos Panamericanos del 2031

Juegos Panamericanos en 2031. Asunción anunció una inversión de casi 390 millones de dólares para organizar la justa deportiva continental. (Foto especia)

La Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports celebrada en Santiago de Chile, anunció que Asunción fue elegida oficialmente como sede de los Juegos Panamericanos 2031, tras imponerse en la votación ante la candidatura de Rio-Niterói, Brasil.

Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay, anunció el chileno Neven Ilic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports).

Con un total de 53 votos en disputa, Asunción logró obtener la mayoría absoluta requerida (27 o más votos), asegurando así el derecho de organizar la XXI edición de los Juegos Panamericanos.

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos de 2027, pero perdió por un puñado de votos ante Lima.

En la votación participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente.

Asunción anunció una inversión de casi 390 millones de dólares, mientras que Río-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

“Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión”, dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez López.

Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023. Participaron 6 mil 900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas.

Estados Unidos se ha impuesto en la tabla de medallas en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.