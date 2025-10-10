Daniil Medvedev vuelve a unas semifinales en el Masters de Shanghái

Tennis Shanghai Masters. El ruso Daniil Medvedev celebra haber avanzado a semifinales al vencer al australiano Alex de Miñaur. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

Daniil Medvedev regresó al pasado, al que le erigió en uno de los mejores del circuito y, sostenido por un gran nivel, similar al de entonces, ganó al australiano Alex de Miñaur por un doble 6-4 para, seis años después, volver a disputar unas semifinales en el Masters 1000 de Shanghai.

El moscovita, caído en el ranking, fuera de los diez mejores del mundo, tardó una hora y 52 minutos en sellar la octava victoria en 12 enfrentamientos contra el oceánico, séptimo de la clasificación ATP y con el que había perdido en las dos ocasiones en las que se habían medido en este 2025.

Medvedev, que logró su victoria 50 ante un top ten y alcanzó su decimosexta semifinal de un Masters 1000, la segunda del curso tras la de Indian Wells, se aproxima al triunfo en este evento que ganó en 2019.

Nunca ha repetido triunfo el otrora número uno del mundo, que posee 20 títulos, pero ninguno por partida doble. Se acerca de nuevo a la gloria Medvedev, que no gana un torneo desde que en 2023 se apoderó de los Masters 1000 de Roma y Miami y los torneos de Dubai, Doha y Róterdam.

Se acercó con las finales de Indian Wells y el Abierto de Australia en 2024 y este año en el torneo de Halle. Fueron sus apariciones recientes cercanas al éxito que se le resiste.

En semifinales, el ruso, ahora decimoctavo del mundo, y que aprovechó una rotura en cada manga para sellar la victoria por la vía rápida, jugará con el francés Arthur Rinderknech, revelación del torneo, que superó al canadiense Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4. EFE