México y Argentina se disputan mañana el pase semifinales en el Mundial Sub-20

Mundial de Futbol Sub-20. Los seleccionados mexicanos están motivados para enfrentar a Argentina. (Foto especial)

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado a su similar de Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el Estadio Nacional de Santiago en duelo que promete ser atractivo por el pase a semifinales. Ambos equipos llegan sólidos. México goleó al anfitrión Chile por 4-1, mientras que Argentina arrolló 4-0 a Nigeria.

La historia de México en cuartos de final del Mundial Sub-20 revela que con frecuencia llega a esa fase, pero rara vez logra superarla. Solo en 2011 alcanzó las semifinales, y nunca ha disputado una final en el formato moderno.

Gilberto Mora, figura a seguir

La atención estará puesta en Gilberto Mora, volante del Tijuana y revelación del torneo, quien suma tres goles y una asistencia con apenas 16 años. Su duelo individual con el argentino Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen y máximo goleador de la albiceleste con cuatro tantos, será uno de los más esperados del certamen.

De cara al partido, Eduardo Arce, director técnico del Tricolor, habló en conferencia de prensa sobre cómo encarará el partido contra Argentina y señaló que su intención es mantener la identidad que ha mostrado su plantilla.

Insistirán en el control de juego

“Nosotros seguiremos insistiendo en el control del juego. Nosotros aspiramos a tener la pelota, aspiramos a ser verticales, aspiramos a controlar el momento del juego. Sabemos que tenemos un rival muy importante adelante, que también está pensando yo creo que, no sé si en lo mismo, pero en cosas similares”, dijo.

Acerca si ha trabajado con sus jugadores el cobro de penales por la posibilidad de que el pase a la siguiente ronda se defina desde los 11 pasos, Eduardo le restó importancia a entrenar ese aspecto del juego al considerar que tirar un penal pasa más por un tema de personalidad que de calidad.

“Me parece que ninguna ejecución trabajada te va a igualar a la presión que vas a sentir en el momento, entonces más bien es algo de personalidad, algo de saber qué voy a hacer en ese momento y si hay que platicarlo, no sé si tanto trabajarlo, pero ya veremos”.

Así llega Argentina

Los dirigidos por Diego Placente terminaron en lo más alto del Grupo D y buscará seguir demostrando su poderío ofensivo. La Albiceleste llega con un promedio de 2.67 goles por partido y viene de vencer 4-0 a Nigeria en octavos.

Con figuras emergentes como Ian Subiabre (River Plate), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), los sudamericanos suman 11 goles en cuatro partidos y mantienen su condición de favoritos para conquistar su séptima corona mundial.