Vacherot sorprende a Djokovic y lo elimina de la final en Shanghái

Masters 1000 Shanghái. Valentin Vacherot llegó a Shanghái con pocas esperanzas de jugar y ya está en la final de su primer Masters 1000. (EFE)

Novak Djokovic sufrió una de las derrotas más inesperadas de su carrera este sábado en el Masters 1000 de Shanghái. El serbio, actual número 5 del ranking, perdió por 6-3 y 6-4 ante el monegasco Valentin Vacherot, que llegó al torneo desde la qualy y ocupa el puesto 204 del mundo.

Djokovic, aparentemente con contratiempos físicos, tratado en varias ocasiones por el médico de pista, no pudo frenar ni el impulso ni el entusiasmo del monegasco que alcanza, por primera vez en su carrera la final de un torneo ATP, el Masters 1000.

Ni siquiera el jugador más laureado de la historia, ha podido frenar la energía, la fe y la ilusión de Vacherot, que llegó a Shanghái con pocas esperanzas de jugar y que, poco a poco, tras pasar por la fase previa, ha atravesado el cuadro hasta alcanzar la final de un evento grande.

Vacherot ya está en la final y jugará contra el francés Arthur Rinderknech, quien venció por 4-6, 6-2 y 6-4 al ruso Daniil Medvedev.

Siguieron los malestares en ‘Nole’

El serbio, que ya tenía problemas en el tobillo derecho, aductor izquierdo y parte posterior del hombro derecho a lo largo del torneo, añadió una nueva dolencia. la parte alta del glúteo izquierdo.

Masters 1000 Shanghái. Novak Djokovic no pudo obtener su título 101 ni el segundo del 2025, se va del torneo chino con derrota en semifinales. (EFE)

Le aparecieron en la mitad del primer set y fue tratado varias veces de ello. Dio síntomas de dificultad para moverse. Gestos que alternaba con acciones de talento, con parte de su excelso repertorio que le mantenían en el partido, con opciones.

Vacherot viene desde la qualy

Vacherot, que fue siempre a lo suyo con el tenis impecable que le ha llevado a la final. Antes, Vacherot superó en la primera al esloveno Laslo Djere, en la segunda al kazajo Alexander Bublik, en la tercera al checo Tomas Machac, quien se retiró por lesión, en octavos al neerlandés Tallon Griekspoor, verdugo de Jannik Sinner, y en cuartos de final al danés Holger Rune.

Vacherot, que saltará en el ranking, hasta el número 58 tras ganar a Djokovic, no perdió el saque en ningún momento, y dejó fuera del torneo al cuatro veces campeón en Shanghai, que apuntaba a su sexta final. El pasado año fue Sinner el que le privó del título en el partido por el éxito. Ahora Vacherot se ha impuesto en semifinales.

Cerca del título 101

El jugador que más títulos ha ganado, campeón en el 2012, 2013, 2014 y 2018 y que no gana un Masters 1000 desde el 2023, no pudo obtener su título 101 ni el segundo del 2025. Se va del torneo chino con una derrota y sin la posibilidad de asentarse como el finalista de más edad del torneo.