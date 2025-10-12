América vs Chivas EN VIVO: dónde y a qué hora ver este partido amistoso

Partido América vs Chivas en vivo Especial

Una vez más todos estaremos pegados a nuestro asiento, pues este partido amistoso está de vuelta y con él, la pasión, los memes y el debate eterno sobre quién es el verdadero gigante del futbol mexicano. América y Chivas vuelven a verse las caras en un duelo que promete emociones, polémicas y goles.

Y aunque los dos equipos llegan en momentos distintos, ambos saben que este partido puede cambiarlo todo. No solo está en juego el orgullo: también la confianza, el liderato y el golpe anímico rumbo a la parte final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el América vs Chivas?

El partido América vs Chivas se disputará este sábado 11 de octubre de 2025, en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona, en punto de las 21:00 horas, tiempo de México.

¿En dónde ver EN VIVO el partido América vs Chivas?

El Clásico Nacional se podrá seguir EN VIVO a través de Canal 5 (Televisa), TUDN, ViX Premium (transmisión en streaming). Además, podrás seguir el minuto a minuto y las estadísticas en los portales oficiales de la Liga MX y las cuentas de @ClubAmerica y @Chivas en redes sociales.

Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional

América llega como líder del torneo, con una racha de cinco victorias consecutivas y un ataque imparable encabezado por Diego Valdés. André Jardine ha logrado consolidar un equipo equilibrado, sólido atrás y letal adelante.

Chivas, por su parte, vive un momento irregular, con altibajos en las últimas jornadas. El “Rebaño” dirigido por Fernando Gago busca recuperar la confianza tras un empate frente a León y una derrota ante Tigres. Sin embargo, su plantel joven mantiene hambre y energía para dar la sorpresa en el Azteca.

Posibles alineaciones

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos; Julián Quiñones, Diego Valdés, Alejandro Zendejas.

Chivas: Raúl Rangel; Alan Mozo, Jesús Orozco, Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón; Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Pavel Pérez; Cade Cowell, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.