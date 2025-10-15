Mundial 2026: Estos son todos los equipos clasificaos tras la Fecha FIFA de octubre

La emoción rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Cánada crece con fuerza tras la más reciente publicación de la FIFA en su cuenta oficial de X, donde se dio a conocer la lista de las 28 selecciones que ya aseguraron su boleto al torneo más esperado.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, ya que será el primero con 48 equipos particpantes, ampliando las oportunidades de clasificación y representando un cambio histórico en el formato del certamen.

Además, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026), mientras que Estados Unidos y Canadá lo harán por segunda y primera ocasión, respectivamente.

Con la ampliación a 48 selecciones, el Mundial 2026 promete ser el más grande y diverso de la historia. Los partidos se jugarán en 16 sedes distribuidas entre Canadá, Estados Unidos y México, incluyendo el Estadio Ciudad de México antes Estadio Azteca, que se convertirá en el único recinto en albergar partidos de tres Copas Mundiales.

Lista de los 28 clasificados confirmados

En la publicación de la @FIFAWorldCup_es, se observa la emblemática Copa del Mundo acompañada de las banderas de los países que ya aseguraron su participación.

Hasta el momento, 28 de las 48 plazas totales están ocupados por las siguientes selecciones nacionales:

América:

México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Europa:

Inglaterra

Asia:

Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Arabia Saudita, Uzbekistán y Catar.

África:

Marruecos, Túnez, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Argelia, Sudáfrica y Costa de Marfil.

Oceanía:

Nueva Zelanda.

Rumbo a la historia

El proceso clasificatorio aún continúa en distintas confederaciones, y las 20 plazas restantes se disputarán en los próximos meses en cada continente, además del esperado torneo de repesca intercontinental, que complementará el cuadro final rumbo a 2026.

México, como país anfitrión ya tiene asegurada su participación y los aficionados esperan con entusiasmo el sorteo oficial de grupos que definirá el camino del Tri en esta nueva era del mundial.