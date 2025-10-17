Gilberto Mora se lleva su primera portada en España; lo perfilan para el Real Madrid

Gilberto Mora se lleva su primera portada en España El Real Madrid está interesado en el atacante de Xolos

A sus 17 años, Gilberto Mora pasó de ser una promesa doméstica a ocupar titulares en Europa. Su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 capturó la atención de los gigantes europeos y ese interés ya le valió su primera portada en España.

El diario AS le dedicó su primera plana: “Gilberto Mora bajo vigilancia”, una frase que resume el interés del Real Madrid por seguir de cerca la evolución del delantero mexicano de Xolos de Tijuana.

¿Qué dice la portada de AS sobre Gilberto Mora?

La imagen que acompaña la publicación muestra al juvenil celebrando un gol con la camiseta tricolor. Según la información del rotativo español, el club blanco pretende evaluar su progreso rumbo al Mundial 2026 antes de dar un paso para amarrar su contratación cuando cumpla la mayoría de edad.

Así es la portada del diario AS Gilberto Mora, el protagonista

En la casa merengue ven en Mora un perfil que combina madurez técnica, inteligencia táctica y la capacidad de desequilibrar que tanto valora el Madrid en sus jóvenes fichajes latinoamericanos.

El FC Barcelona también entra en la disputa por Gilberto Mora

No solo el Real Madrid puso sus ojos sobre el atacante mexicano. Su máximo rival, el FC Barcelona, también prepara su estrategia. Hace algunas semanas de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el interés culé se intensificó tras el duelo entre México y España en el Mundial Sub-20, donde Mora marcó dos goles y dejó una impresión agradable en los ojeadores blaugranas.

El valor de Gilberto Mora en el mercado internacional

El ascenso de Mora también se refleja en su valoración de mercado. Hoy el equipo que lo quiera en sus filas tendría que desembolsar mínimo 20 millones de dólares.

De Tijuana al mundo: así fue el ascenso ascenso de Gilberto Mora

Con apenas 15 años, Gilberto Mora debutó en Primera División bajo la dirección de Juan Carlos Osorio. Dos semanas después, se estrenó como goleador frente a León, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en la Liga MX.

En solo un año, su carrera tomó velocidad. Debutó con la Selección Mayor, fue campeón de la Copa Oro 2025 y brilló en el Mundial Sub-20.



