Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 13 | Apertura 2025

La recta final de la fase regular en la Liga MX comienza este fin de semana después de la Fecha FIFA. Quedan sólo cinco jornadas para conocer el acomodo de la liguilla y la carrera rumbo al título. El partido estelar será el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, dos equipos que se mantienen codo a codo en la carrera por el liderato de la competencia que ostenta todavía Toluca, los actuales campeones del futbol mexicano.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 13

Liga MX | Jornada 13, Apertura 2025 Cruz Azul y América disputarán el partido estelar para cerrar la fecha número 13 de la fase regular en el futbol mexicano.

Puebla vs Tijuana | viernes 17 de octubre (19:00 horas)

La Franja ha sido el equipo con más derrotas este torneo, lo que los mantiene en el último lugar de la clasificación general. La llegada de Hernán Cristante no ha podido corregir los errores defensivos de este equipo. Por su parte, los Xolos están en zona de clasificación directa y buscan un buen cierre de torneo para poder llegar con fuerza a la fase final.

Atlético de San Luis vs Atlas | viernes 17 de octubre (21:00 horas)

El equipo potosino ha perdido la fortaleza como locales que los caracterizaba hace algunos torneos. De hecho, son el único equipo que aún no gana jugando en casa este torneo y sus posibilidades de liguilla se alejan. En frente, los rojinegros vienen de ganar dos partidos consecutivos y van a la alza en la clasificación para poder meterese al Play-In.

Tigres vs Necaxa | viernes 17 de octubre (21:00 horas)

Los de la UANL han sido nuevamente uno de los mejores locales de este torneo. Los de Gudio Pizarro son la mejor defensa de la campaña y necesitan seguir sumando de a tres en casa. Los Rayos sufren una racha de tres derrotas de forma consecutiva, lo que ya los tiene en el penúltimo lugar de la clasificación general bajo el mando de Fernando Gago.

Santos Laguna vs León | sábado 18 de octubre (17:00 horas)

Para comenzar con las emociones sabatinas, los ‘Guerreros’ estarán nuevamente en casa para buscan una victoria que los ayude a acercarse a puestos de Play-In. En frente, La Fiera ha navegado en la irregularidad esta campaña, por lo que necesitan un cierre de torneo brillante para poder aspirar a estar dentro de la ‘fiesta grande’.

FC Juárez vs Pachuca | sábado 18 de octubre (17:00 horas)

Los Bravos han sido una de las sorpresas de este certamen. El cuadro fronterizo se ha hecho fuere en casa con cuatro triunfos esta temporada y están cerca de llegar a su segunda liguilla como equipo de primera división. Mientras tanto, los Tuzos vuelven a ir a la alza tras sus últimos dos partidos ganados previo al arranque de la Fecha FIFA hace un par de semanas.

Toluca vs Querétaro | sábado 18 de octubre (17:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano están a prácticamente una victoria de asegurar su lugar en la liguilla. Los Diablos han sido la mejor ofensiva del torneo con su líder de goleo individual, Paulinho y un triunfo les aseguraría la cima una semana más. Gallos Blancos ha salido del fondo de la clasificación en las semanas recientes, pero todavía les falta para poder pensar en estar dentro de liguilla.

Monterrey vs Pumas | sábado 18 de octubre (19:00 horas)

Rayados es otro de los equipos que está en la carrera por el liderato general. El equipo de Domenec Torrent ha respondido a la expectativas de su plantilla y quiere reafirmarse como un candidato al título. Por su parte, los Pumas siguen sin levantar y el puesto de Efraín Juárez podría correr peligro con una nueva derrota. Además, nunca han podido ganar en la cancha del Estadio BBVA.

Chivas vs Mazatlán | sábado 18 de octubre (17:00 horas)

Guadalajara logró sobrevivir sin sus seleccionados sub-20 y ahora va en bsuca de más. Los rojiblancos necesitan superar su rendimiento actual en casa y esta podría ser su oportunidad para lograrlo. Mazatlán es uno de los pocos equipos que todavía no gana en calidad de visitante, algo que los tiene alejados de la liguilla objetivo que no han alcanzado desde que llegaron al máximo circuito.

Cruz Azul vs América | sábado 18 de octubre (21:05 horas)

Finalmente, todo termina con el Clásico Joven, partido estelar de este fin de semana. América está en busca de su quinta final de forma consecutiva y esta triunfo los estaría acercando aún más a su primer objetivo de meterse directamente a la liguilla. El equipo de Andre Jardine ha sido uno de los más equilibrados de este torneo y se perfila como uno de los favoritos. En frente, ‘La Máquina’ tiene cuentas pendientes con los azulcremas luego de las múltiples derrotas que han sufrido en liguilla contra este equipo.