Juego decisivo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana: cuándo y dónde ver el Juego 7 de Toronto vs. Seattle

Mariners vs Blue Jays Juego decisivo para definir a los campeones de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (Especial)

El duelo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana se ha vuelto una batalla reñida llena de emociones e incertidumbre ahora que los Toronto Blue Jays se impusieron a sus rivales, los Seattle Mariners, con un empate en el Juego 6 de la Liga, alargando la disputa por el lugar decisivo para la Serie Mundial.

Los Dodgers de Los Ángeles esperan a su futuro contrincante, tras haber barrido limpiamente a los Brewers de Milwaukee en la Serie de Campeonado de la Liga Nacional, pero ¿quiénes serán los que se enfrentarán al, de acuerdo con la afición, “mejor beisbolista de la actualidad”, Shohei Ohtani?

Esta noche tendremos la respuesta y aquí te contamos dónde y cómo podrás ver el juego del desempate.

¿A qué hora y dónde juegan hoy Blue Jays vs Mariners?

La sede del juego será en Roger Centre, estadio situado en el centro de Toronto.

Fecha: Lunes 20 de octubre, 2025.

Lunes 20 de octubre, 2025. Hora: 18:08 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿en qué canal o plataforma podrás ver el juego del desempate EN VIVO?

El Juego 7 entre Toronto Blue Jays y Seattle Mariners, decisivo para el boleto al Clásico de Otoño, se transmitirá por el canal deportivo FOX y la plataforma de streaming, CalienteTV, que puedes descargar en cualquier dispositivo móvil.

Canal de TV: FOX.

FOX. Streaming: CalienteTV.

Pitchers iniciales contemplados:

Toronto Blue Jays: Shane Bieber.

Shane Bieber. Seattle Mariners: Geroge Kirby.

El resto de las alineaciones de ambos equipos aún no se han anunciado, pero se proyecta que los Blue Jays repitan una alineación similar a la que utilizaron en el Juego 6:

George Springer, Bateador Designado. Nathan Lukes, Jardinero Izquierdo. Vladimir Guerrero Jr., Primera Base. Alejandro Kirk (jugador mexicano nacido en Tijuana), Cátcher. Daulton Varsho, Jardinero Central. Ernie Clement, Tercera Base. Addison Barger, Jardinero Derecho. Isiah Kiner-Falefa, Segunda Base. Andrés Jiménez, Campocorto.

Mientras tanto, la proyección de Mariners es la siguiente:

Julio Rodríguez, Jardinero Central. Carl Raleigh, Cátcher. Jorge Polanco, Bateador Designado. Josh Naylor, Primera Base. Randy Arozarena (nacido en Cuba y miembro del equipo nacional de béisbol de México), Jardinero Izquierdo. Eugenio Suárez, Tercera Base. J.P. Crawford, Campocorto. Dominic Canzone, Jardinero Derecho. Leo Rivas, Segunda Base.

¿Cómo llegan ambos equipos a este determinante juego?

Los Seattle Mariners pavimentaron su camino con una victoria de dos juegos arriba, sin embargo, los Toronto Blue Jays se impusieron al ganar los dos juegos siguientes y disputaron la ventaja en el Juego 5 (el cual ganó Seattle).

No obstante, en el Juego 6 del domingo 19 de octubre, Blue Jays volvió a empatar las posibilidades de llegar a la Serie Mundial y extendió la disputa a un juego más.

Ambos equipos llevan la carga de seis juegos jugados hasta ahora, pero por encima del cansancio y las presiones, resalta la resiliencia de los dos equipos para no ceder la victoria de la Liga Americana ni su lugar en la Serie Mundial.

A pesar de que Toronto es el equipo favorito para ganar este decisivo juego, la trayectoria de los pasados juegos han demostrado que nada está escrito en este deporte hasta que el juego llega a su fin.