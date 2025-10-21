GP de México 2025: Eventos, lugares, fechas y horarios para conocer a los pilotos de la F1

Pilotos de la Fórmula 1 en CDMX Revisa aquí algunos de los eventos especiales donde podrás conocer y convivir con algunos de tus pilotos favoritos de la F1 antes del Gran Premio de la Ciudad de México.

El Gran Premio de la Ciudad de México se corre este fin de semana, pero los días previos están llenos de emoción y eventos para las y los aficionados de la Fórmula 1. A partir de este miércoles 22 de octubre, los pilotos de las diferentes escuderías estarán en la capital del país para ser parte de

Eventos para conocer a los pilotos de la Fórmula 1 en el GP de México 2025

Una de las principales razones por las que el Gran Premio de la Ciudad de México ha ganado múltiples premios a mejor carrera del año es el ambiente que lo rodean. Para los pilotos no es una fecha cualquiera más en el calendario, sino que se vuelven parte del color, la cultura y todos los elementos que hacen especial a la afición de nuestro país.

Estos son algunos de los eventos a los que podrías asistir para conocer a tu piloto favorito.

Carlos Sainz y Alex Albon - Williams

Uno de los favoritos de la afición mexicana en la parrilla es el español Carlos Saenz. El ex de Ferrari será uno de los primeros en presentarse junto con su co-equipero Alex Albon.

Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Ubicación : Luciérnaga 34, Alcaldía Cuauhtémoc

: Luciérnaga 34, Alcaldía Cuauhtémoc Hora: 13:45 horas

Franco Colapinto - Alpine

Uno de los únicos latinoamericanos que están compitiendo en la parrilla de este año es el argentino Franco Colapinto, quien irrumpió desde la temporada pasada en la F1. Este año marcha penúltimo de la clasificación general sin sumar todavía ningún punto.

Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Ubicación : Renault Ejército Nacional 843, Alcaldía Miguel Hidalgo

: Renault Ejército Nacional 843, Alcaldía Miguel Hidalgo Hora: 16:00 horas

Pierre Gasly - Alpine

Muchos recuerdan al piloto francés por el tiempo que compartió con Sergio ‘Checo’ Pérez cuando ambos corrían para Force India. Ahora, Gasly estará en un evento abierto patrocinado por la marca deportiva Reebok en su tienda dentro de Mundo E, donde podrás convivir con él, tomarte fotografías y pedir autógrafos.

Pierre Gasly El piloto francés estará en un evento abierto al público con la marca Reebok en México.

Fecha : Miércoles 22 de octubre

: Miércoles 22 de octubre Ubicación : Centro Comercial Mundo | Nº 1007, Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 003, Hab Jardines de Santa Monica, 54055 Tlalnepantla, Méx.

: Centro Comercial Mundo | Nº 1007, Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 003, Hab Jardines de Santa Monica, 54055 Tlalnepantla, Méx. Hora: 17:00 horas

Patricio 0’Ward - McLaren

El piloto mexicano Patricio O’Ward ha confirmado que correrá en las prácticas libres de este GP de México, algo que tiene muy emocionada a la afición nacional. El ‘Pato’ ha sido piloto de pruebas de McLaren y podrás convivir y conocer a la próxima gran promesa del automovilismo mexicano.

Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Ubicación: Parque Toreo | Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.

Parque Toreo | Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx. Horario: 14:00 horas

Sergio ‘Checo’ Pérez

Sí, el mismísimo “Ministro de defensa” no puede faltar en la fiesta de este GP de México. El ahora piloto de Cadillac estará en un evento especial con patrocinadores del evento donde jugará un partido amistoso con otras celebridades.

El piloto mexicano no estará compitiendo en el GP de CDMX por primera vez desde que este circuito regresó al calendario oficial en 2020, pero miles de fans esperan con ansias su regreso a la parrilla para la siguiente temporada.

😏 El anfitrión de la #F1ESTA no podía faltar este año 🇲🇽🙂‍↔️🏁 #AMáximaVelocidad pic.twitter.com/NQ9OuvDDVs — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) October 20, 2025

Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Ubicación : Museo Soumaya | Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX

: Museo Soumaya | Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX Horario: 10:00 horas

Otros eventos del GP de México 2025

También, habrá algunos otros eventos especiales relacionados al Gran Premio de la Ciudad de México para que sigas viviendo la emoción y el color de la máxima categoría del automovilismo.

Monoplazas de lego | Parque Toreo del 24 al 26 de octubre (12:00 -20:00 horas)

| Parque Toreo del 24 al 26 de octubre (12:00 -20:00 horas) Exposición de homenaje a Ayrton Senna con temática de Día de Muertos | Hotel Marquis Reforma

| Hotel Marquis Reforma Convivencia con Guenther Steiner | Restaurante Pinche Gringo Polanco el sábado 25 de octubre (13:00 horas)

Así que ya lo sabes, esta semana la capital del país se llena con las emociones del Gran Premio de la Ciudad de México para que la sigas viviendo con pasión y entusiasmo, haciendo de este evento algo mucho más grande que una carrera.