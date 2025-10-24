GP México 2025: horario, cómo y dónde ver prácticas 3 y clasificación de la F 1

¡El GP de México ya dio inicio! Te compartimos todos los detalles sobre la transmisión en vivo de la practica 3 y la clasificación de la formula 1, del GP de México 2025, previo a la gran carrera. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM/Galo Cañas Rodríguez)

Este año, la fórmula 1 coloca los ojos del mundo en México. Una vez más, el Autódromo Hermanos Rodríguez se viste de gala, para recibir el GP de México 2025, uno de los eventos más esperados por los aficionados mexicanos de la F1, por lo que aquí te compartiremos todos los detalles que necesitas para disfrutar de la transmisión en vivo, tanto de la práctica 3, que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, así como de la clasificación de la F1, que tendrá lugar tan sólo unas horas después.

¡Ya dio inicio El GP de México!, este viernes 24 de octubre rugieron los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la practica 1 y 2 las cuales resultan clave en la clasificación de esta competencia internacional del mundo del automovilismo.

Horario de la practica 3 y clasificación del GP de México F1

La practica 3 de El GP de México se llevará a cabo esté sábado 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y dará inicio a partir de las 11:25 am, (tiempo del centro de México), tendrá duración de una hora, por lo que terminará a las 12:30 pm, una horas antes de la clasificación, la cual arrancará a las 15:00 hrs, donde se definirá que pilotos competirán en la pista de la gran carrera.

Afortunadamente, tanto la practica 3 como la clasificación del GP de México 2025, serán transmitidos completamente en vivo, por diferentes canales de televisión abierta y de pago. Aquí te decimos cómo y donde ver la cobertura de este esperado espectáculo, lleno de velocidad y técnica.

¿Dónde y cómo ver la practica 3 y clasificación del GP de México?

Previo a la carrera que tendrá lugar el domingo 26 de octubre, se llevaran a cabo sesiones de entrenamiento qué se dividen en 3 practicas y una clasificación. Las practicas libres, sirven para que los pilotos se adapten al circuito, prueben configuraciones del coche, y practiquen estrategias.

Podrás disfrutar la transmisión de la practica 3, completamente en vivo, a través del canal 9 de TUDN, mientras que la clasificación de la F1 se transmitirá por el canal 5 en televisión abierta. Mientras que Sky Sports México, llevará a cabo la transmisión de ambas en directo a partir de las 11:30 horas.

Así que ahora ya sabes, prepara los snacks mañaneros y disfruta este sábado de la PF1 y la clasificación, previo a la gran carrera de el GP de México 2025, que acaparara las miradas del mundo en Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, esté domingo 25 de octubre.