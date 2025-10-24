LA Dodgers vs Toronto Blue Jays: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2025?

Dodgers vs Blue Jays Conoce todos los detalles del Juego 1 de la Serie Mundial 2025. (Especial)

Los protagonistas de la Serie Mundial de la MLB 2025 están listos para comenzar la guerra final por levantar el Trofeo del Comisionado y la primera batalla está tocando a tu puerta para ser testigo del enfrentamiento.

Los Dodgers de Los Ángeles, de la Liga Nacional, son los actuales campeones de la Serie Mundial y se postulan como favoritos para reclamar su bicampeonato este año. Sus enfrentamientos contra Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers demuestran que la victoria no es sólo un sueño para el equipo, sino un objetivo que no entregarán fácilmente.

Sin embargo, los vencedores de la Liga Americana, Azulejos de Toronto, los superan en juegos ganados (94-68) y su brillante remontada ante los Seattle Mariners, tras eliminar a los Yankees en la serie divisional, indica que no presentarán un camino fácil para los Dodgers, sino que reclamarán el título que no han vuelto a ganar desde la Serie Mundial de 1993.

La tensión aumenta con cada minuto cerca del enfrentamiento inaugural, pues esta noche será el primer combate de una guerra de legados y anhelos por cumplir.

¿Serán los temerarios Dodgers cuya posibilidad de bicampeonato los llevarán a consolidar una dinastía contemporánea en la MLB? ¿O la sed de gloria y nostalgia de los formidables Blue Jays, capaces de cambiar el resultado en el último momento, lo que los llevará a poseer su primer Serie Mundial del siglo?

Hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 Dodgers vs Azulejos de la Serie Mundial 2025

Fecha: Viernes 24 de octubre.

Viernes 24 de octubre. Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

18:00 horas (tiempo del centro de México). Lugar: Rogers Centre, Toronto.

Rogers Centre, Toronto. Canales abiertos: Imagen TV.

Imagen TV. Canales por suscripción: FOX, ESPN.

FOX, ESPN. Streaming: Disney+

Las posibles alineaciones del Juego 1

Ambos equipos cuentan ya con sus pitchers abridores.

En la esquina de Los Ángeles tenemos al zurdo Blake Snell, quien ha dado buenos resultados en el montículo. Toronto, por otra parte, contará con Trey Yesavage en la loma para frenar desde el comienzo a la ofensiva contraria.

En cuanto al resto de los puestos titulares para el juego, podría lucir de la siguiente manera:

Dodgers: Shohei Ohtani (Bateador Designado); Mookie Betts (Shortstop); Will Smith (Catcher); Freddie Freeman (1B); Tommy Edman (2B); Teoscar Hernández (JD); Max Muncy (3B); Kiké Hernández (JI); Andy Pages (JC).

Blue Jays: El mexicano Alejandro Kirk (Catcher); George Springer (JD); Davis Schneider (JI); Vladimir Guerrero Jr. (1B); Bo Bichette (Bateador Designado); Ernie Clement (3B); Daulton Varsho (JC); Isiah Kiner-Falefa (2B); Andrés Giménez (Shortstop).