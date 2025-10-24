Red Bull presenta mejoras en el GP de México para impulsar a Verstappen a pelear por el título

GP de México. El RB21 de Max Verstappen tendrá mejoras para adaptarse a las condiciones de altura en la CDMX. (EFE)

La escudería Red Bull presenta una serie de mejoras para el Gran Premio de México de este fin de semana, todo para impulsar a que Max Verstappen gane el título de la Fórmula 1.

El neerlandés se presenta al GP de México como tercero en el campeonato y está a 40 puntos del líder Oscar Piastri (McLaren), tras ganar tres de las últimas cuatro carreras del serial.

Previo al evento Verstappen recibirá otro paquete de mejoras en su RB21 para mejorar el rendimiento aerodinámico.

Red Bull ha traído la última versión de su diseño de piso, introducido por primera vez en Monza, con una superficie superior rediseñada en la parte trasera del piso exterior, lo que debería generar una carga aerodinámica adicional.

También se ha modificado el alerón del borde del piso para que interactúe con este nuevo diseño. El piso también ha recibido una revisión en su interacción con los pontones laterales, ya que estos últimos fueron modificados para ofrecer una mayor refrigeración.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México que se ubica a 2,200 metros sobre el nivel del mar, el auto presenta mayor exigencia de refrigeración debido a la menor densidad del aire. Eso llevó a Red Bull a revisar el área de salida de la tapa del motor, como una opción adicional que puede utilizarse si es necesario.

El equipo también llevó conductos de freno delanteros más grandes debido a las altas exigencias sobre los frenos. Hasta el momento no está claro si el bólido de Yuki Tsunoda, también recibirá el paquete completo de actualizaciones, ya que el piloto japonés suele estar un paso atrás cada vez que se introducen nuevas mejoras.

Ferrari también se adapta a las condiciones

Ferrari también ha incorporado conductos de freno traseros más grandes y ranuras adicionales en la carrocería para refrigeración por los mismos motivos.

Equipos como Alpine, Racing Bulls, Williams y Sauber también han llevado ranuras de refrigeración más amplias para hacer frente a las exigencias del clima en México.