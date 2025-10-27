Dani Alves pasó de estrella del futbol mundial a predicador cristiano

Dani Alves, exfutbolista del Barça y de Pumas

El exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, reapareció en un video donde se puede ver que se convirtió en predicador de una iglesia cristiano-evangélica en Girona, luego de que este año fue absuelto de una acusación de agresión sexual.

Finalmente, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara la condena ya que las pruebas presentadas no eran las suficientes para mandar a la cárcel.

¿Que hizo Alves después de su denuncia de agresión sexual?

Después de la acusación no se supo gran cosa de él, no fue hasta que en un video se puede ver a Alves tomar el micrófono frente a los asistentes de la reunión y empezó que “Hizo un pacto con Dios”, comento el exjugador del Barça.

en su mensaje afirmó que su historia es ejemplo de fe y transformación, “Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios”, declaró.