¿Qué pasó con Rodrigo Mondragón?: Todo lo que se sabe del aficionado que murió tras partido de Cruz Azul Presuntamente se menciona que el afiicionado del Cruz Azul falleció por agresiones de parte de la seguridad del Estadio Olimpico Universitario de la UNAM

El pasado 25 de octubre, durante la jornada futbolística entre Cruz Azul y Rayados, que se suponía era un evento para disfrutar entre familia y aficionados de ambos equipos, terminó en tragedia cuando un aficionado del Cruz Azul perdió la vida en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM tras ser detenido presuntamente por agredir a personal de seguridad.

¿Qué paso con Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul?

De acuerdo con testigos presenciales, los elementos de seguridad del estadio habrían golpeado y detenido violentamente a Rodrigo Mondragón, aficionado de la máquina cementera, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y agredió a estos elementos de seguridad verbal y físicamente; sin embargo, también se menciona que a Mondragón lo subieron con vida a una camioneta oficial. Desde ese momento no se volvió a saber nada de él.

En un comunicado en redes sociales se mencionó que cuando sus familiares quisieron dar con el paradero de Rodrigo, el personal de seguridad de la UNAM y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les dieron diversas versiones que contradecían lo sucedido, pues le informaron a los familiares de primera que se encontraba en Azcapotzalco y después en otro punto, lo que, de acuerdo a familiares, retrasó su búsqueda.

Su búsqueda duró alrededor de seis horas en hospitales y ministerios públicos. Pese a ello, en el comunicado que difundió la UNAM se dejó claro que fue sometido por los elementos correspondientes y preparado para su entrega a las autoridades. Sin embargo, durante su traslado, Mondragón sufrió un desvanecimiento y, a pesar de que se solicitó apoyo médico inmediato, la persona ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del estadio, y luego del percance intervinieron tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el firme compromiso de iniciar las investigaciones a lo sucedido, pues varias versiones de lo ocurrido aparecen en redes sociales, confundiendo y creando muchos escenarios de lo sucedido entre el partido Cruz Azul vs. Monterrey.

Recordemos que lo mismo sucedió en el Estadio La Corregidora el 5 de marzo del 2022 cuando aficionados de Querétaro y Atlas comenzaron una pelea que se convirtió y dio impacto en el país por la cantidad de heridos que se presentaron en dicho partido.

¿Qué pasará con las investigaciones correspondientes?

Por ello, familiares de Rodrigo Mondragón exigen una investigación exhaustiva y el acceso inmediato a las grabaciones de las cámaras de seguridad y la rendición de cuentas de todos los involucrados. Así mismo, la UNAM en dicho comunicado detalló que “actualmente son investigadas en el Ministerio Público cuatro personas y se aportarán todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido”.