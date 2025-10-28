Santi Gimenez se lesiona en el AC Milan vs Atalanta: ¿qué le pasó al delantero mexicano?

Santiago Gimenez El delantero mexicano salió por lesión en el partido de hoy ante Atalanta (MICHELE MARAVIGLIA/EFE)

El atacante mexicano Santiago Gimenez encendió las alarmas en el AC Milan y en la Selección Mexicana tras sufrir una molestia en el tobillo derecho durante el empate 1-1 frente al Atalanta en la Serie A.

El ‘Bebote’, titular en el esquema de Massimiliano Allegri, pidió su cambio al minuto 60 después de un fuerte choque en el área rival.

¿Qué lesión tiene Santiago Gimenez?

Aunque el delantero mexicano abandonó el campo caminando, el gesto de dolor y la frustración del delantero generaron preocupación inmediata en el cuerpo técnico rossonero.

Hasta el momento el club italiano no ha emitido un parte médico oficial; se espera que en las próximas hora se dé el reporte oficial de qué lesión tiene Santiago Gimenez.

El cuerpo técnico del Tri, encabezado por Javier Aguirre, sigue de cerca la evolución del atacante, consciente de que una baja prolongada alteraría la planificación ofensiva rumbo al Mundial.

Santiago Gimenez se suma a la lista de lesionados de AC Milan

El Milan atraviesa una fase complicada en cuanto a lesiones. Con Christian Pulisic fuera por molestias musculares y Fikayo Tomori en duda por fatiga, la posible baja de Giménez supone un nuevo dolor de cabeza para Allegri de cara al duelo ante la Roma en San Siro.

El mexicano llegó este verano procedente del Feyenoord por 25 millones de euros, perfilado como el fichaje ofensivo estrella. Pese a haber mostrado movilidad y compromiso táctico, no ha logrado marcar en la Serie A 2025-2026, acumulando solo una asistencia frente a la Fiorentina el pasado 19 de octubre.

Durante el encuentro en Bérgamo, el delantero intentó romper su sequía con un par de aproximaciones, pero volvió a irse sin anotar. En el minuto 59 recibió una dura entrada y, tras probar unos minutos más, solicitó el cambio para evitar agravar la lesión. Loftus-Cheek ingresó en su lugar.

¿Cuándo volverá Santi Giménez con AC Milan?

El AC Milan realizará estudios médicos en las próximas horas para determinar la gravedad exacta de la lesión y su posible tiempo de recuperación. Si el diagnóstico confirma una molestia leve, podría reincorporarse en cuestión de días. De lo contrario, su ausencia ante la Roma sería inevitable.