Juego 5 Dodgers vs Blue Jays: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Mundial 2025?

Trey Yesavage vs Blake Snell Pitchers abridores para el Juego 5 de la Serie Mundial 2025. (Especial)

La guerra por el triunfo de la Serie Mundial 2025 vuelve a igualarse tras la aterradora ofensiva que Blue Jays presentó ante los Dodgers en el Juego 4, ayer martes 28 de octubre, reclamando la victoria de la batalla con un marcador 6-2 en territorio californiano.

A pesar de la hazaña en la que los Dodgers destacaron en el Juego 3, con un cuadrangular de oro por parte de Freddie Freeman en la entrada 18, los resilientes Azulejos no se intimidaron en terreno enemigo y recuperaron un punto para ellos, empatando la Serie Mundial a 2-2.

El Juego 5 ya está cocinándose y los resultados, como han demostrado hasta ahora ambos bandos, no siguen las normas de las predicciones de fanáticos ni especialistas del béisbol, pues estamos presenciando uno de los enfrentamientos más reñidos en la historia del Clásico de Otoño.

¿Cuándo y dónde será el Juego 5 Dodgers vs Blue Jays?

La cita para el desempate será esta noche, miércoles 29 de octubre, todavía en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

El duelo de hoy definirá si los Dodgers marchan de su terreno con la ventaja de la Serie Mundial o, por el contrario, son los Blue Jays quienes arrebatan el punto y vuelven a Toronto victoriosos.

Transmisión EN VIVO Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver la Serie Mundial 2025

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

18:00 horas (tiempo del centro de México). Canales abiertos: Imagen TV.

Imagen TV. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: Disney+, CalienteTV.

Predicciones del Juego 5 Dodgers vs Blue Jays

No hay, no existen. Hasta este momento, los cuatro juegos anteriores han demostrado el alcance de la impredecibilidad de los dos equipos.

Por un lado, tenemos al aclamado Shohei Ohtani, el cual ha recibido múltiples bases por bola intencionadas de parte de los Azulejos para evitar cuadrangulares que levanten a los Dodgers; sin embargo, el equipo de Los Ángeles también cuenta con la poderosa ofensiva Teoscar Hernández y Freddie Freeman, lo que extiende las posibilidades de carreras inesperadas.

Mientras que los Blue Jays representan una poderosa barrera que no cede ante la presión ni la derrota, levantándose cada vez y demostrando a los Dodgers que están a la altura con sus propios jugadores, tales como el mexicano Alejandro Kirk y Vladimir Guerrero Jr., quienes han marcado importantes jonrones clave para sus victorias acumuladas.

Sin embargo, podemos decirte las posibles alineaciones.

Azulejos: Ernie Clement (3B); Davis Schneider (JI); Vladimir Guerrero Jr. (1B); Bo Bichette (BD); Alejandro Kirk (C); Daulton Varsho (JC); Isiah Kiner-Falefa (2B); Myles Straw (JD) y Andrés Giménez (SS).

Ernie Clement (3B); Davis Schneider (JI); Vladimir Guerrero Jr. (1B); Bo Bichette (BD); Alejandro Kirk (C); Daulton Varsho (JC); Isiah Kiner-Falefa (2B); Myles Straw (JD) y Andrés Giménez (SS). Dodgers: Shohei Ohtani (BD); Mookie Betts (SS); Freddie Freeman (1B); Will Smith (C); Teóscar Hernández (JD); Max Muncy (3B); Enrique “Kiké” Hernández (JC); Tommy Edman (2B) y Alex Call (JI).

Los pitchers abridores ya están decididos. Volviendo a la loma, tenemos a Blake Snell para los Dodgers y a Trey Yesavage para los Blue Jays.