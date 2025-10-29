México en los cuartos de final del mundial sub-17 Femenil: Fecha y horario

Selección Femenil Mexicana sub 17

Con las llaves del torneo ya definidas, se conoce que el próximo desafío del equipo mexicano no será fácil: Italia, que llega invicta a esta ronda.

El conjunto europeo logró su pase a los cuartos de final tras golear 4-0 a Nigeria, un partido donde Anna Copelli, Caterina Venturelli, Giulia Robino y Rachele Guidici anotaron los goles.

El encuentro entre México e Italia, que definirá quién avanzará a las semifinales ésta programado para el día domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas.

Cabe señalar que la selección que resulte ganadora de este duelo se medirá en la antesala de la final contra el vencedor del enfrentamiento entre Francia y Países Bajos.