Liga MX: ¿Qué equipos podrían clasificar todavía al Play-In del Apertura 2025?

A dos jornadas de terminar la fase regular del Apertura 2025, la tabla parece ya apuntar quiénes serán los mejores equipos y quiénes otros seguirán luchando por amarrar un lugar en el Play-in, y solo cinco equipos los dividen 2 puntos que pelean por colocarse en los mejores lugares de la Liguilla.

El único equipo que ya se encuentra eliminado es el Puebla, quien no ganó sus últimos partidos, lo que lo llevó a tener 9 puntos, dejándolo muy por fuera de soñar con el play-in.

Los lugares 7, 8, 9 y 10 son los que se disputarán en una ronda de repechaje, la cual otorga los últimos dos boletos a la liguilla. Esta es la esperanza de cuatro equipos que no dieron su máximo en la temporada regular, lo que los fuerza a seguir dando su máximo para intentar soñar con una final.

Liga MX: ¿Qué equipos podrían clasificar todavía al Play-In del Apertura 2025? León,Necaxa, Mazatlán y Querétaro están casi eliminados y solo aspiran al Play in en la posición 10

¿Qué equipos luchan por un pase al play-in?

En este sentido, León, Necaxa, Mazatlán y Querétaro están a un paso de ser eliminados y solo aspiran al Play In en la posición 10, pues solo 1 punto divide a estos 4 equipos.

Esto se convierte en una misión casi imposible, pues ninguno de los clubes bajará su rendimiento a dos jornadas de concluir la Apertura 2025 y solo un milagro podría darle a León, Necaxa, Mazatlán o Querétaro una última oportunidad.

Pues el panorama contra Necaxa es sacar los últimos puntos contra Mazatlán, uno de los equipos de la cuerda floja, y Santos, que se encuentra en la última posición de repechaje.

Pumas, Atlas y San Luis solo tienen aspiraciones del play-in; lo que los diferencia de los otros equipos es su posición más beneficiosa, pues se encuentran en 7 y 8 en la tabla, lo que les da ventaja y aún más el disputar los últimos partidos en casa. Sin embargo, al igual que los demás clubes, estos equipos han tenido una temporada irregular, lo que una mala jugada los manda a casa.

¿Qué equipos clasifican directo a la liguilla?

La pelea entre Santos, Juárez, Pachuca, Xolos y Chivas es la aspiración que estos clubes tienen para evitar el play-in y clasificar a la liguilla directo por debajo de las mejores posiciones en la tabla.

Lo que los colocaría en una posición por debajo de los cinco mejores equipos que de igual manera se encuentran en riña por los mejores lugares entre Toluca, que lidera la tabla con 33 puntos, pero por debajo están Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey, que los separan solo dos puntos.

Estas dos jornadas serán difíciles para todos los equipos, que no dejarán su posición y lucharán por no caer y subir más a la cima, aspirando a una oportunidad más.