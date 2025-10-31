El jugador Gales Aarón Ramsey deja Pumas, ¿tuvo que ver la desaparición de su perrita?

Aarón Ramsey deja Pumas Esto es lo que se sabe sobre la salida de Gales del Club Universitario, esto tras un torneo acompañado por una lesión, y la reciente desaparición de su perrita.

Tras la desaparición de su perrita “Halo” en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien figuraba como un reciente fichaje para el Club Universidad Nacional, deja formar parte, declinando su contrato. ¿que sucedió con con el exjugador del Arsenal, que se íntegro a los Pumas para el torneo Partirá 2025?

Este fichaje representaba uno de los más sorprendentes del año, debido al potencial del mediocampista Gales.

Desde su llegada, las cosas no vinieron tan bien, pues solamente pudo tocar la cancha de la liga MX con los universitarios, en cinco ocasiones, tres de ellas como titular. Esto tras una lesión que lo mantuvo inactivo en la liga MX 2025 por varias jornadas.

¿Qué le sucedió a Aarón Ramsey y porqué deja Pumas?

Según información que ESPN, recibió de fuentes cercanas al Club Universitario, se confirma que Aarón Ramsey es la primera baja en el torneo para los Pumas.

¿Pero que es lo que le sucedió al jugador Gales y porque su decisión de rescindir el contrato con los Pumas?

Aarón Ramsey sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales, previo a la pasada jornada de la fecha FIFA correspondiente al mes de octubre.

Ramsey debutó en la Jornada 6 de la apertura 2025 de la liga MX cómo parte del Club Universidad Nacional, y hasta el momento el equipo que tiene su cede en Ciudad Universitaria, no ha comentado nada sobre el cierre de contrato con el mediocampista, tanto de manera de manera oficial, no en sus redes sociales.

Por su parte Aarón Ramsey, tampoco ha mencionado nada sobre su salida de los Pumas, sin embargo, ha sido muy comentado en redes sociales, que quizá, la desaparición de su perrita Halo, junto a su lesión muscular, pueden estar relacionadas con la salida del Gales, del Club PUMAS.

¿Qué sabemos sobre la desaparición de la perrita del futbolista Aarón Ramsey?

“Halo”, es el nombre de la perrita que Aarón Ramsey extravió recientemente. Su desaparición fue compartida por el futbolista, en su cuenta de redes sociales, el pasado 13 de octubre.

La desaparición de Halo; una perrita de raza Beagle, se dio en el estado de Guanajuato, en San Miguel Allende. Y desde su extravió, el exjugador del Arsenal, ha organizado grupos de búsqueda para hallarla, sin obtener resultado, hasta el momento.

En la publicación que el jugador compartió en sus redes sociales sobre la perdida de Halo, indico que la perrita se encontraba en un albergue para mascotas.

Aarón Ramsey ha ofrecido una recompensa de 185 mil 683 pesos a aquella persona que contribuya a dar con el paradero de Halo.