Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 16 | Apertura 2025

Este fin de semana viviremos la penúltima jornada del torneo regular de Liga MX. El acomodo definitivo de la liguilla está cada vez más cerca y todos luchan por mejorar su posición o un boleto al Play-In. En el duelo estelar, tendremos el pasional Clásico Regio con Tigres y Monterrey compitiendo en la parte alta de la clasificación general.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 16

Liga MX | Jornada 16, Apertura 2025 Monterrey y Tigres disputarán el Clásico Regio de esta temporada para el partido estelar de de la penúltima jornada en el torneo regular.

Necaxa vs Santos Laguna | viernes 31 de octubre (19:00 horas)

Última llamada para Rayos y Guerreros. A pesar de su mala temporada, ambos equipos todavía tienen posibilidad matemática de llegar al Play-In. Los hidrocálidos necesitan ganar y esperar resultados, de lo contrario, quedarán fuera de la carrera por el título. Por su parte, los de Torreón están en el décimo puesto, por lo que todavía dependen de sí mismos para estar en el repechaje.

Atlético de San Luis vs FC Juárez | viernes 31 de octubre (21:00 horas)

Otros dos equipos que se aferran con las uñas a la liguilla. San Luis ha ido a la baja en las últimas semanas, pero se mantiene todavía en puestos de Play-In, por lo que necesita aprovechar su localía para sumar tres puntos. De forma similar, los ‘Bravos’ podrían ganar y acercarse a uno de los puestos de clasificación directa para estar en sus primeros cuartos de final como equipo de primera división.

Puebla vs Cruz Azul | viernes 31 de octubre (21:05 horas)

La Franja está a punto de asegurar el último lugar de la clasificación general. Con 38 goles recibidos, los Camoteros están firmando uno de los peores torneos cortos de su historia y ya se encuentran matemáticamente eliminados. Por su parte, Cruz Azul podría colocarse como el líder general de forma provisional en caso de ganar. El equipo de Nicolás Larcamón pelea por lo más alto y quiere cerrar en grande para mejorar sus posibilidades de ir por el título.

Atlas vs Toluca | sábado 1 de noviembre (17:00 horas)

Tras su derrota en el Clásico Tapatío, Atlas regresa a la carga en busca de un triunfo que los ayude a salvar su temporada. Los rojinegros han mostrado su mejor versión como locales y necesitan hacerlo de nueva cuenta. En frente, tendrán a los actuales campeones y líder de goleo individual (Paulinho). El equipo de Antonio Mohamed busca mantenerse en lo más alto de la tabla general con un nuevo triunfo

Monterrey vs Tigres | sábado 1 de noviembre (19:00 horas)

El partido estelar del fin de semana llega con el Clásico Regio. Monterrey y Tigres escriben un nuevo capítulo en su apasionada rivalidad local en la cancha del BBVA. La diferencia entre ambos equipos es de apenas dos puntos, por lo que el ganador quedará por encima del otro en la clasificación general. Los de la UANL incluso podrían aspirar al liderato general en caso de quedarse con los tres puntos.

América vs León | sábado 1 de noviembre (21:10 horas)

Los Azulcremas estarán en casa nuevamente donde marchan con un paso casi perfecto de seis victorias y sólo una derrota. Las Águilas han sido los mejores locales del certamen y esperan volver a demostrarlo mientras continúan su camino por una quinta final consecutiva. León ha sido una de las peores decepciones de este torneo y ya es penúltimo de la clasificación. La situación de ‘La Fiera’ no ha mejorado con la llegada de ‘Nacho Ambriz’ y una derrota los deja fuera de toda posibilidad de liguilla.

Pumas vs Tijuana | domingo 2 de noviembre (12:00 horas)

Regresan los Pumas de medio día en domingo. Universidad Nacional vive una racha de siete partidos seguidos sin ganar. A pesar de eso, todavía aspiran a Play-In, pero ya no tienen margen de error. Por su parte, Xolos está en la carrera por un lugar directo en cuartos de final, sin embargo, los fronterizos tienen sólo una victoria fuera de La Frontera esta temporada y necesitan mejorar como visitantes.

Querétaro vs Mazatlán | domingo 2 de noviembre (17:00 horas)

Otro duelo de equipos desesperados. Gallos Blancos no ha podido levantar su vuelo con sus nuevos dueños. En frente, Mazatlán sigue buscando su primera liguilla. Los de Mazatlán han quedado fuera de los 12 mejores de la tabla desde que llegaron a primera división y están a punto de hacerlo de nuevo.

Pachuca vs Chivas | domingo 2 de noviembre (19:00 horas)

Para cerrar esta penúltima fecha, los Tuzos estarán en casa para un duelo crucial ante Guadalajara. El equipo de Jaime Lozano sigue buscando encontrar la solidez necesaria para ser un equipo candidato. Por su parte, Guadalajara llega motivado tras un importante triunfo en el Clásico Tapatío y con un buen cierre de torneo podrían convertirse en el ‘Caballo Negro’ de esta próxima fiesta grande.