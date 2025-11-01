Monterrey vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Clásico Regio de la Jornada 16 de la Liga MX

Monterrey vs Tigres: el Clásico Regio de la Jornada 16 de la Liga MX

El gran momento ha llegado: la rivalidad por excelencia del norte del país pondrá este Día de Muertos al límite. Monterrey vs Tigres de la UANL, se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en la Jornada 16 de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Regio 2025?

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Sábado 1 de noviembre de 2025 Hora de inicio: 19:05 horas

19:05 horas Lugar: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León Transmisión: si tu señal es abierta, podrás disfrutarlo por Canal 5, por Tv de paga podrás verlo por TUDN y, si prefieres el streaming, ViX Premium es la opción

¿Qué hay en juego en esta Jornada 16?

El encuentro Rayados vs Tigres no es solo un partido. Es la lucha por la supremacía en la ciudad, la afición dividida, el orgullo de dos equipos que viven cada enfrentamiento como una batalla.

Tigres llega con 32 puntos, segundo lugar del torneo.

Monterrey suma 30 puntos, quinto general, pero con ambición de escalar.

Jugar en el Estadio BBVA da ventaja al local, pero también exige demostrar carácter. Monterrey buscará reivindicarse, mientras Tigres querrá reafirmar su condición en la tabla. En una rivalidad tan cerrada, la dinámica se vuelve más intensa y pone en juego mucho más que la posición.

No te pierdas el Monterrey vs Tigres pues, esta justa deportiva, califica como la más emocionante de la Jornada 16 de la Liga MX.