Sinner conquista París

VUELVE A LA CIMA El italiano cumple con los pronósticos y vuelve por sus fueros en Francia. (CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE)

El italiano Jannik Sinner se proclamó campeón del Masters 1000 de París, al vencer en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4, 7-6 (4). Con este triunfo, el número 2 del mundo recupera el liderato del ranking ATP, desplazando al español Carlos Alcaraz, quien fue eliminado en su debut en el torneo.

Este es el primer Masters 1000 del año para Sinner, el quinto de su carrera y su vigésimo tercer título profesional. Además, suma su quinto trofeo de la temporada, en un año brillante que incluye dos Grand Slams (Australia y Wimbledon), el título en Viena y una racha de 26 victorias consecutivas bajo techo.

DE LA SANCIÓN AL DOMINIO ABSOLUTO

El camino de Sinner en 2025 ha sido notable, especialmente tras superar una sanción por dopaje que lo mantuvo fuera de competencia durante varios meses. Desde su regreso, ha perdido solo tres partidos, dos de ellos por retiro, y ha demostrado una solidez competitiva que lo ha llevado nuevamente a la cima del tenis mundial.

En París, el jugador de 24 años no cedió ni un solo set en todo el torneo, algo que no ocurría en un Masters 1000 desde que Alcaraz ganó Indian Wells en 2023. Hasta este año, Sinner solo había ganado un partido en tres participaciones en la capital francesa, lo que hace aún más especial su consagración.

AUGER-ALIASSIME, DIGNO RIVAL EN LA FINAL

El canadiense Felix Auger-Aliassime, de 25 años, disputó su segunda final de Masters 1000, tras la de Madrid en 2024, en busca de su primer título de esta categoría. Aunque comenzó con ímpetu, Sinner tomó ventaja rápidamente con un 2-0 de salida y cerró el primer set en 45 minutos, cediendo apenas tres puntos con su servicio.

En el segundo parcial, Auger-Aliassime mostró una leve mejoría y logró llevar el set a un tie-break, el único que Sinner disputó en todo el torneo. Sin embargo, el italiano mantuvo su solidez y cerró el partido con autoridad, confirmando su dominio en la pista rápida parisina.

SINNER, ENTRE LOS GRANDES DEL CIRCUITO

Con este nuevo título, Jannik Sinner se une al selecto grupo de tenistas en activo con cinco Masters 1000, junto a figuras como Novak Djokovic (40), Carlos Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6). Su rendimiento lo posiciona como el gran favorito para cerrar el año como número 1 del mundo.

No obstante, su reinado podría ser breve. En el próximo Torneo de Maestros de Turín, Sinner defiende 1,500 puntos, mientras que Alcaraz solo necesita tres victorias para recuperar el liderato y terminar la temporada en la cima, como ya lo hizo en 2022.

SEGUNDA VEZ EN LA CIMA DEL TENIS MUNDIAL

Esta es la segunda ocasión que Sinner alcanza el número 1 del mundo. La primera fue en junio de 2024, tras llegar a la semifinal de Roland Garros, y mantuvo el liderato durante 53 semanas, hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final del Abierto de Estados Unidos.

Con su victoria en París, el italiano reafirma su condición de estrella del circuito y se perfila como uno de los grandes protagonistas del tenis mundial en los próximos años.