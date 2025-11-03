Liguilla Liga MX Femenil: Cuartos de Final - Fechas, horarios y dónde ver los partidos

cuartos de final liga mx femenil

Esta etapa se jugará a ida y vuelta entre los ocho mejores equipos del certamen: Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, Cruz Azul, Rayadas de Monterrey, FC Juárez.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó las fechas y horarios oficiales para los enfrentamientos, que se disputarán del 5 al 9 de noviembre.

Calendario de los Cuartos de Final

Partidos de Ida:

• Cruz Azul Femenil vs Pachuca Femenil — Miércoles 5 de noviembre, 18:00 h (Centro) en el Estadio Olímpico Universitario.

• FC Juárez Femenil vs Tigres Femenil — Jueves 6 de noviembre, 17:30 h (Centro) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

• Rayadas Monterrey vs América Femenil — Jueves 6 de noviembre, 19:15 h (Centro) en el Estadio BBVA.

• Chivas Femenil vs Toluca Femenil — Jueves 6 de noviembre, 21:00 h (Centro) en el Estadio Akron.

Partidos de Vuelta:

• Pachuca vs Cruz Azul — Sábado 8 de noviembre, 21:00 h (Centro) en el Estadio Hidalgo.

• Tigres vs Juárez — Domingo 9 de noviembre, 17:00 h (Centro) en el Estadio Universitario.

• América vs Rayadas — Domingo 9 de noviembre, 19:15 h (Centro) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

• Toluca vs Chivas — Domingo 9 de noviembre, 21:15 h (Centro) en el Estadio Nemesio Díez.

Dónde ver los partidos

Los encuentros de esta fase podrán seguirse en transmisiones en vivo a través de TUDN, Canal 9, ViX, Claro Sports y YouTube, dependiendo del equipo local. Además, la Liga MX Femenil compartirá momentos clave, goles y estadísticas en sus plataformas oficiales de redes sociales.

De acuerdo con la FMF, las semifinales se jugarán del 13 al 17 de noviembre, mientras que la gran final está prevista para disputarse entre el 22 y 25 de noviembre, con sede aún por definirse.