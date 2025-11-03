México vs Corea del Sur: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Mundial Sub-17

La selección dirigida por Carlos Cariño, quedó ubicada en el grupo F del mundial Sub 17. Y su partido de arranque será en contra del país asiático en Qatar.

Te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el partido de arranque de México en la copa del mundo Sub 17.

¿Cuál es el grupo de México en el mundial Sub 17?

La selección juvenil se integra al grupo F conformado por Corea del sur, Costa de Marfil y Suiza, luego de salir campeones en el mundial de la CONCACAF. }

Los mexicanos llegan a Qatar posicionados como un equipo fuerte en la tabla, y este martes tendrán su debut frene a Corea del sur, como primer contendiente.

¿Cuándo y a qué hora es el primer partido de la selección mexicana en el mundial Sub 17?

El primer partido de México en la copa del mundo, categoría Sub 17, frente a Corea del Sur, se disputará en la cancha 1 del Aspire Zone y se transmitirá en vivo, este martes 4 de noviembre a las 7 am, (tiempo del centro de México.)

Acá te compartimos todos los detalles de como y por donde ver el primer partido de la selección mexicana sub 17 en el mundial de Qatar.

¿En dónde se transmitirá el partido México vs. Corea del Sur, del mundial Sub 17?

!Arranca el mundial de Qatar sub 17 2025 para la selección mexicana! México Vs Corea del Sur, ¿dónde y cómo ver?

La transmisión del partido este 4 de noviembre se podrá disfrutar tanto por televisión abierta, como por servicio de paga.

El partido de México contra Corea del Sur, será transmitido completamente en vivo a las 7 am (tiempo del centro de México) en Canal 9 y Vix.