Amanda Anisimova sorprende y elimina a Iga Swiatek en las Finales WTA

La estadounidense Amanda Anisimova protagonizó una de las grandes sorpresas del año al vencer a Iga Swiatek por 6-7(3), 6-4 y 6-2 en las Finales WTA, asegurando su lugar en las semifinales del torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo. La polaca, número dos del ranking y campeona del certamen hace dos ediciones, quedó eliminada en la fase de grupos por segundo año consecutivo.

Este triunfo confirma la evolución de Anisimova, quien ha aprendido de sus derrotas pasadas, incluida la dolorosa final de Wimbledon, donde cayó ante Swiatek por doble 6-0. Desde entonces, la norteamericana ha ganado sus últimos dos enfrentamientos directos: primero en los cuartos del Abierto de Estados Unidos y ahora en Riad.

UNA TEMPORADA DE ENSUEÑO PARA ANISIMOVA

Única debutante en el torneo, Anisimova llega a esta instancia tras una campaña espectacular:

Dos títulos WTA 1000 (Doha y Pekín)

(Doha y Pekín) Finalista en Wimbledon y el US Open

47 victorias en la temporada , incluidas 14 en sus últimos 16 partidos

, incluidas 10 triunfos ante jugadoras top ten en 2025

La estadounidense enfrentará en semifinales a la líder del otro grupo, probablemente la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en un choque que promete emociones.

SWIATEK SE DESPIDE CON SABOR AMARGO

Para Iga Swiatek, la eliminación marca un cierre inesperado. La polaca termina el año con tres títulos: Wimbledon, Seúl y Cincinnati, además de una final en Bad Homburg. Sin embargo, no pudo superar la fase de grupos en Riad, tras caer también ante Elena Rybakina, quien junto a Anisimova avanza desde el grupo Serena Williams.

Swiatek no perdía dos partidos consecutivos en un mismo torneo desde las Finales WTA de Guadalajara 2021, en su debut en el evento de maestras.

ASÍ QUEDA EL PANORAMA EN RIAD

Con Anisimova y Rybakina clasificadas, el jueves se definirá el grupo Steffi Graf, donde compiten:

Aryna Sabalenka (Bielorrusia)

(Bielorrusia) Jessica Pegula (EE.UU.)

(EE.UU.) Coco Gauff (EE.UU.)

(EE.UU.) Jasmine Paolini (Italia, ya eliminada)

Las semifinales se perfilan como un duelo de titanes, con la posibilidad de ver a Sabalenka, actual número uno, frente a la gran revelación del torneo.